iPad Pro 2020 + Magic Keyboard = aussi lourd qu'un MacBook Pro 13 !

Il y a 1 heure

Alban Martin

Un utilisateur pointilleux qui a déjà reçu son Magic Keyboard pour iPad Pro 2020 en version 12,9 pouces a voulu comparer le poids total de son ensemble. Si l'iPad Pro pèse 641 grammes dans ce format, le nouvel accessoire qui sert de coque, de clavier et de trackpad monte à 710 grammes. Autant dire que la bête n'est pas si légère avec 1,36 Kg sur la balance. Un chiffre plus que comparable avec les ordinateurs de la firme au format 13 pouces.

Plus lourd que le MacBook Air, autant qu'un MacBook Pro 13 pouces

À titre de comparaison, Apple affiche un MacBook Air 13 pouces 2020 à 1,29 kg, quand le MacBook Pro 13 pouces est vendu pour 1,37 kg. A 10 grammes près, l'iPad Pro 12,9 pouces et son Magic Keyboard font donc le même poids que ce dernier. Pour aller plus loin dans la comparaison, l'ancien Smart Keyboard Folio pesait 1,06 kg avec l'iPad Pro inclus car il ne disposait ni de trackpad, ni de clavier rétro-éclairé et ni d'angle de vue ajustable.



Si vous trouvez cela lourd, sachez que les autres accessoiristes n'arrivent pas à faire mieux, même le clavier Slim Folio Pro de Logitech qui est par contre moins cher.



Si vous voulez absolument un iPad Pro avec Magic Keyboard mais le plus léger possible, il faudra alors vous tourner vers la tablette au format 11 pouces qui pèse 471 grammes et dont le Magic Keyboard est ramené à 600 grammes, soit 1,07 kg au total.



Voici une photo de la bête sur la balance :



Source