L'iPad est la tablette qui s'est le mieux vendue en 2019

Il y a 23 min (Màj il y a 20 min)

William Teixeira

Réagir

Apple confirme la puissance de l'iPad une fois de plus en 2019. En 12 mois, la tablette d'Apple est celle qui s'est le mieux vendue sur la totalité de l'année. Selon le rapport de Strategy Analytics, l'iPad a assuré 44% des revenus sur le marché des tablettes, une performance qui lui permet de mieux faire que l'ensemble de ses concurrents.

L'iPad conserve sa première place

Année après année, Apple arrive à maintenir une dynamique sur le marché des tablettes. En effet, l'iPad conserve à nouveau sa première place pour 2019 et se réserve en plus le plaisir d'afficher une croissance. Apple a réussi à diversifier sa gamme avec des iPad plus abordables au niveau du tarif et d'autres plus cher, mais offrant plus de fonctionnalité avec un plus grand écran. Le fait de proposer quelque chose à tous les profils des consommateurs, ça permet pour la firme de Cupertino de réaliser de nombreuses ventes et d'accomplir les objectifs fixés autour de l'iPad.

Le cabinet d'analyse Strategy Analytics s'est basé sur le marché des processeurs pour les tablettes pour se donner une idée des ventes. Pour faire simple, la comparaison met la Serie A d'Apple face aux concurrents Intel, MediaTek, Qualcomm et Samsung.

Le cabinet s'est rendu compte que la Serie A était celle qui dominait le plus sur le marché des processeurs pour tablettes et en a donc conclu que c'était l'iPad qui s'en sortait le mieux, logique !

Le marché des processeurs a augmenté de 2% par rapport à 2018. Cela fait suite à une demande des consommateurs plus importante que l'année dernière. Il faut dire que les promotions ont été très nombreuses en fin d'année, ce qui a permis d'encourager les ventes de tablettes.

Les processeurs ont permis de générer un chiffre d'affaires de 1,9 milliard de dollars sur la totalité de 2019. La Serie A d'Apple représente 44% des processeurs pour tablettes et la firme de Cupertino est monté jusqu'à 47% au dernier trimestre.

Qualcomm est à 16% et Intel également à 16%.



L'année 2020 risque d'être moins fameuse pour Apple et ses concurrents. Avec le Covid-19 qui sévit partout dans le monde, que ça soit les ventes de smartphones, d'ordinateurs ou de tablettes, tout est en chute libre. Il faudra s'attendre à une année inférieure à celle de 2019. Malgré tout, Apple devrait rester numéro 1 sur le marché des tablettes grâce au nouvel iPad Pro 2020 qui est sorti en février.