États-Unis : l'iPad a été la tablette la plus vendue en 2021

Il y a 3 heures

Julien Russo

Depuis qu'Apple s'est lancé sur le marché des tablettes, l'iPad n'a rencontré que du succès avec un certaine avance par rapport aux ventes des tablettes concurrentes. Au fil du temps, Apple a su conserver cette popularité grâce à des renouvellements réguliers et des iPad à tous les prix, pour les petits budgets et ceux qui sont prêts à dépenser plus.

L'iPad a été au top de sa forme

Que ça soit en Asie, en Europe ou aux États-Unis, l'iPad cartonne partout malgré une concurrence toujours plus agressive sur les prix et les caractéristiques des tablettes. Selon les récentes données communiquées par le cabinet Canalys, l'iPad a réalisé une performance impressionnante en 2021, Apple a réussi à expédier 19,1 millions d'iPad aux États-Unis, une statistique en large avance vis-à-vis de Samsung ou Amazon, mais en baisse de 17,3% par rapport aux ventes de 2020.



Cet essoufflement peut s'expliquer par le fait que les commandes étaient plus nombreuses en 2020 suite à l'apparition de la crise sanitaire et du besoin d'ordinateurs et de tablettes pour travailler depuis son domicile. Des dizaines de millions de personnes ont été obligées de s'équiper le plus rapidement possible pour que leur activité professionnelle ne soit pas interrompue.

En 2021, cette catégorie de clients qui ont acheté du matériel pour le télétravail avait déjà tout ce qu'il leur fallait, il ne restait plus que les renouvellements d'iPad ainsi que les migrations Android vers iPadOS.

La part de marché d'Apple a légèrement reculé à 42,1% contre 45,8% sur l'année 2020, la firme de Cupertino loge tout de même à la première place du marché.

En seconde position des meilleurs vendeurs de tablettes aux États-Unis, on retrouve Amazon qui profite de la popularité de son site internet pour atteindre plus facilement de nouveaux clients. L'entreprise a réussi à écouler 10,9 millions de tablettes et possède une part de marché de 23,9%.



Samsung se trouve à la troisième position avec ses Galaxy Tab, le géant sud-coréen rencontre des difficultés pour convaincre les consommateurs américains qui semblent tous être obstinés par les tablettes d'Apple et d'Amazon.

Samsung enregistre une part de marché de 17,5% en 2021 avec 7,9 millions d'expéditions, une statistique évidemment décevante surtout quand on connait le potentiel des Galaxy Tab.



À la quatrième place, on retrouve Microsoft et ses tablettes Surface, l'entreprise a réussi à vendre seulement 1,3 million d'exemplaires en 2021, ce qui représente 108 333 ventes par mois, une performance qui n'est clairement pas à la hauteur d'une société de la taille de Microsoft !



