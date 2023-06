Avec sa refonte, le nouvel iPad 10 cartonne aux États-Unis

Le nouvel iPad d'entrée de gamme d'Apple, qui a été mis à jour avec un design tout écran, a connu un grand succès aux États-Unis. Les données du cabinet Canalys montrent une croissance impressionnante des livraisons d'iPad au premier trimestre de cette année, avec une augmentation de 20,5% par rapport à la même période de l'année précédente. Cela équivaut à près d'un million de tablettes supplémentaires aux États-Unis.

Une tablette sur deux est signée Apple

La croissance des ventes a permis à Apple d'augmenter considérablement sa part de marché, passant ainsi d'un confortable 38,6% à carrément 50%.

Il est important de noter que la part de marché d'Apple serait encore plus élevée si les tablettes Fire d'Amazon, qui ont un prix parfois inférieur à 100 dollars, n'étaient pas incluses dans la même catégorie. Il est possible que la majorité des tablettes Fire soient davantage utilisées comme lecteurs de livres électroniques ou appareils pour enfants.

Le nouvel iPad 10 d'entrée de gamme, lancé à la mi-octobre 2022, a joué un rôle clé dans cette croissance. Bien qu'il ait vu son prix augmenter de 329 à 449 dollars (alors qu'en France l'iPad 2022 est passé de 389 à 589 € à cause du taux de change !), il présente un design moderne similaire aux autres modèles, comme l'iPad Mini, l'iPad Air ou encore l'iPad Pro. Il dispose d'un écran Liquid Retina de 10,9 pouces sans bouton Home, avec Touch ID intégré au bouton d'alimentation. De plus, il prend en charge la connectivité 5G (option) et est compatible avec le nouveau Magic Keyboard Folio. Disponible en différentes configurations, l'iPad 10e génération a été considéré par certains comme la plus grande mise à jour de la gamme depuis l'iPad Air en 2013.

On comprend comment il a réussi à attirer de nombreux clients grâce à son rapport qualité-prix et à sa mise à jour significative. Reste qu'on aimerait connaître les chiffres en Europe, car une augmentation de 200 €, soit plus de 50 % du prix de base, est difficile à avaler.

Le Mac en baisse

Cependant, les livraisons de Mac ont connu une baisse au premier trimestre, avec une diminution de 28% par rapport à l'année précédente. Cette tendance contraste avec le succès de l'iPad et peut être attribuée à des facteurs tels que les pénuries de composants et les changements dans les habitudes de travail liés à la pandémie.