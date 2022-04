Astropad transforme l'iPad et l'Apple Pencil en tablette graphique sur Windows

Si l'iPad est un formidable outil de divertissement, une partie des utilisateurs travaillent dessus, certains en dessinant. C'est ceux-là qu'Astropad cible avec un logiciel qui transforme l'appareil en tablette graphique pour Mac et maintenant PC.



Un an après le lancement d'une version bêta, Astropad Studio qui vient de lancer la version finale de son logiciel éponyme.

Astropad transforme l'iPad en tablette graphique

Pour ceux qui aiment dessiner sur iPad avec un Apple Pencil, la solution Astropad est certainement ce qui se fait de mieux pour continuer à le faire sur macOS et donc maintenant sur Windows.



Conçu pour "les travaux créatifs les plus exigeants", Astropad Studio vise à vous permettre de "travailler plus rapidement et plus efficacement." Il est actuellement utilisé par des millions de professionnels de la création et par certains des plus grands studios d'animation comme Nintendo, Disney, ou encore Pixar à qui l'on doit par exemple la saga Toy Story.



Après une bêta qui a enregistré plus de 70 000 téléchargements, la mise à jour d'Astropad est officiellement disponible. La réflexion du logiciel de bureau PC ou Mac sur l'iPad fonctionne par USB ou WiFi avec une faible latence à 60 images par seconde. C'est 4x plus rapide qu'AirPlay grâce à la technologie vidéo personnalisée d'Astropad, appelée LIQUID en 16 ms contre 64 pour AirPlay.

Astropad fonctionne avec notre technologie vidéo exclusive, appelée LIQUID. Le résultat est une qualité d'image et une réactivité étonnantes, avec une sortie aux couleurs corrigées et une résolution rétinienne. Ce que vous voyez sur votre iPad est le même que sur votre ordinateur de bureau.



LIQUID intègre également la fonction Velocity Control, qui analyse les conditions du réseau des dizaines de fois par seconde pour équilibrer la qualité de l'image et la latence. Ainsi, que vous soyez branché ou sans fil, votre iPad restera très réactif.

Voici la toute dernière vidéo de démonstration :

Astropad Studio offre une prise en charge complète du clavier, qu'il s'agisse du clavier à l'écran, des claviers tiers par câble ou sans fil. Et le logiciel offre ce que la société appelle une "personnalisation complète de l'espace de travail" avec des gestes rapides pour changer d'outil, des courbes de pression et de lissage spécifiques ou encore des raccourcis illimités.



Astropad Studio est disponible sur le site web officiel avec une période de gratuité de 30 jours. Le service est ensuite payant à 12$ par mois ou 80$ par an. Un prix correct pour un produit de cette qualité.

