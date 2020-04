L'iPhone SE 2020 est en promo sur Rakuten

Il y a 1 heure

Alban Martin

Le nouvel iPhone SE n'est pas encore arrivé chez les clients qu'il est déjà en promotion Après les opérateurs qui proposaient une petite ristourne, voilà que Rakuten l'affiche moins cher qu'Apple.



Celui qui est déjà le moins cher de tous les iPhone, voit son prix baisser à 469€, plus quelques dizaines d'euros en SuperPoints pour vos prochains achats.

Achetez l'iPhone SE 2020 moins cher

Si vous avez lu notre comparatif entre iPhone SE ainsi que notre avis, vous savez que le dernier iPhone de la gamme possède de sérieux arguments avec des performances au niveau de l'iPhone 11 Pro, des photos aussi bonnes que sur l'iPhone XR avec par exemple le mode Portrait, sans oublier sa connectivité 4G LTE Gigabit, sa eSIM et son WiFi 6 dernier cri.



Pour le reste, on n'oublie pas la recharge sans fil, l'étanchéité, le True Tone, Haptic Touch, l'enregistrement sonore stéréo ou encore le partage audio avec des AirPods.



Si le petit écran LCD de 4,7 pouces (le meilleur du marché), vous suffit, alors vous pouvez foncer et acheter l'iPhone SE 2020 en noir ou en blanc chez Rakuten. Les autres coloris sont toujours à 489€ en version 64 Go.



Vous pensez que son prix va encore descendre prochainement ? A la rédaction, on pense qu'Apple va en vendre par dizaines de millions.