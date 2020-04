Les nouvelles applications : nomi, nocnoc, Climb

Voici 4 nouvelles applications tout juste sorties pour nos iPhone et iPad dont : nomi, nocnoc, Climb.



La sélection de la semaine vient d'être effectuée par notre équipe, afin de vous proposer les meilleures sorties apps de l'App Store. Bonne découverte et dites-nous quelle nouvelle app vous avez pris !

Climb (App, iPhone, v1.5.5, 55 Mo, iOS 12.0)



Climb est une application d'apprentissage des langues qui booste votre vocabulaire en vous aidant à découvrir et à mémoriser de nouveaux mots.



TESTEZ VOTRE VOCABULAIRE

– Découvrez combien de mots anglais vous connaissez...

– ...et quelle personne célèbre a le même niveau.

– Obtenez une liste de mots personnalisée suivant votre niveau. Télécharger l'app gratuite Climb





Hypnopedia (App, iPhone, v1.1.2, 113 Mo, iOS 11.0, PAIRAT OOO)



Nous passons près d'un tiers de notre vie dans un rêve. Ce temps est considéré comme passif pour que le cerveau se repose et traite l'expérience reçue la veille. C'est lorsque le cerveau décide quoi mettre dans une mémoire à long terme et quoi oublier. Cependant, pendant ces huit heures, le cerveau est capable de recevoir des indices à travers des phrases courtes spécifiques pour une consolidation de la mémoire supplémentaire.



Sur la base des 5 à 7 dernières années de recherche scientifique en somnologie en Suisse et en France, nous avons développé l'application pour suivre les phases du sommeil et utiliser ce temps pour répéter des affirmations simples et motivantes ou consolider d'autres «expériences diurnes» dans la mémoire dite intermédiaire .





nocnoc (App, iPhone / iPad, v1.2, 28 Mo, iOS 12.0)



nocnoc est une application intéressante qui vous permet d'inviter vos amis et votre famille dans une salle de chat instantanément, simplement en envoyant un lien. Aucune inscription n'est requise.



Envoyez simplement le lien ou le code QR, et vous pouvez ouvrir et démarrer une salle de discussion de groupe en quelques secondes. Il n'y a pas de messagerie directe et le salon de discussion expire et disparaît. Télécharger l'app gratuite nocnoc