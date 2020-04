Orange offre les frais d'activation de l'option Multi-SIM

Julien Russo

Ce qui est formidable avec certaines des offres Orange c'est que vous pouvez avoir une deuxième carte SIM pour l'attribuer à un iPad WiFi + 4G ou à un deuxième iPhone. Cela évite d'être en partage de connexion permanente ce qui fatigue rapidement la batterie. Orange applique en temps normal des frais d'activation de 10€, mais l'opérateur a décidé d'être généreux et les a temporairement suspendus.

Les frais d'activation offerts jusqu'au 8 juillet 2020 inclus

Si vous êtes abonné Orange sur le forfait 60 Go et 110 Go, vous êtes éligible dans votre abonnement à l'option "Multi-SIM", si vous l'activez Orange vous envoi une seconde carte SIM par voie postale. La particularité, c'est que vous retrouvez votre abonnement à l'identique sur les deux cartes SIM. Une idée merveilleuse pour les personnes qui ont un iPad où on a la possibilité d'avoir une connectivité 4G ou pour ceux qui ont chez eux un routeur 4G (au cas où la box internet tombe en panne).

Normalement quand vous souscrivez à l'option Multi-SIM vous avez 10€ de frais d'activation, cependant jusqu'au 8 juillet 2020, Orange vous en fait cadeau !

Pour ceux qui possède l'Apple Watch Series 3 et Series 4 cellulaire, malheureusement l'option Multi-SIM est incompatible avec la e-SIM de la montre connectée d'Apple. Désolé de vous enlever les étoiles des yeux !

Si Orange fait ce geste avec ses abonnés aux offres classiques, elle le fait aussi avec ses abonnés Sosh. Vous pouvez activer l'option "Multi-SIM Appels & Internet" depuis votre espace client, elle coûte 5€/mois et c'est sans engagement.



La Multi-SIM expliquée par Orange : "Internet mobile: vous consommez votre volume internet mobile sur l’un ou l’autre de vos équipements 4G. Appels: lorsqu’un correspondant vous appelle, vos deux équipements sonnent en même temps, vous décrochez au choix sur l’un ou l’autre. Lorsque vous passez un appel depuis votre second équipement, c’est votre numéro principal qui apparaît auprès de votre correspondant.

A l’étranger : utilisez votre Multi-SIM dans les mêmes conditions, selon les caractéristiques de votre forfait."