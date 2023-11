Orange lance une offre par satellite pour concurrencer Starlink

Dans les zones rurales, la fibre n’est pas toujours disponible et les performances en ADSL sont parfois catastrophiques. En réponse à ce type de situation, Starlink a proposé en France un abonnement par satellite au prix défiant toute concurrence. Aujourd’hui, Orange répond au FAI d’Elon Musk avec une offre compétitive !

Orange défie Starlink en France

Orange se lance dans la concurrence des offres internet par satellite en France, défiant directement Starlink, le fournisseur de service Internet par satellite d’Elon Musk. Avec l’introduction par Starlink d’un abonnement mensuel à 50 euros il y a quelques mois, principalement destiné aux régions rurales sans accès au haut débit, le marché du satellite s’anime enfin.



En réponse, Orange France (par le biais de sa filiale Nordnet) a lancé sa propre offre satellite à un tarif mensuel concurrentiel de 49,99 euros. Cette offre promet des vitesses de téléchargement pouvant atteindre 200 Mbit/s et des vitesses d’upload jusqu’à 15 Mbit/s. Pour accéder à ce service, Nordnet propose une antenne satellite à acheter pour 299 euros ou à louer mensuellement pour 8 euros, avec un coût d’installation supplémentaire de 299 euros si l’option est choisie.

L’offre de Nordnet comprend une période d’engagement d’un an et des frais supplémentaires d’activation et de livraison s’élevant respectivement à 35 et 15 euros, ce qui pourrait rendre le passage à ce nouveau service plus onéreux pour les consommateurs.



Au cœur de cette bataille des satellites, se repose sur une infrastructure impressionnante : le satellite européen Eutelsat Konnect VHTS. Développé par Thalès Alenia Space à Cannes, ce satellite a été lancé en orbite en septembre 2022 grâce au lanceur Ariane 5, marquant une nouvelle ère de connectivité et de compétition dans le domaine du service Internet par satellite en France.



