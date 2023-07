Amazon construit un géant bâtiment pour préparer ses satellites et concurrencer Starlink

Dans une volonté constante de diversifier ses activités, Amazon va bientôt s’engager dans un nouveau domaine très convoité par certaines entreprises américaines : le lancement de satellites capables de couvrir des pays tout entiers en connexion internet. Pour ce projet baptisé "Kuiper", Amazon vient de dépenser 120 millions de dollars pour la construction d'un entrepôt de 9290 m².

Amazon veut devenir une alternative à Starlink

Dans un communiqué dévoilé il y a environ 24 heures, Amazon révèle avoir dépensé une somme colossale... dans la construction d'un gigantesque bâtiment en Floride. Ce nouvel entrepôt servira à un but bien précis, il permettra aux équipes du projet Kuiper de préparer les satellites en vue d'un lancement prochain dans l'espace. L'emplacement de ce bâtiment est stratégique puisqu'il est installé à proximité de l'installation de lancement et d'atterrissage de Space Florida au Kennedy Space Center, un endroit autrefois exploité par la Nasa pour diverses missions.



Suite à cette information qui a été rendue publique, Steve Metayer, vice-président des opérateurs de production du projet Kuiper chez Amazon, a déclaré à CNBC que le travail autour des satellites commencera dès 2025, après la fin de la construction du bâtiment qui est prévue pour le dernier trimestre de l'année prochaine.

Steve Metayer a répondu au média :

Nous avons un plan ambitieux pour commencer les lancements de production à grande échelle du projet Kuiper et les premiers projets pilotes des clients l'année prochaine. Cette nouvelle installation jouera un rôle essentiel en nous aidant à respecter ce calendrier.



L'objectif de ce projet inédit dans l'histoire d'Amazon consiste dans quelques années à lancer en orbite terrestre basse plus de 3 200 satellites afin de distribuer de la connexion internet aux États-Unis, mais aussi dans énormément d'autres pays à travers le monde. Les équipements qui seront envoyés aux clients ont déjà été présentés, ce qui prouve que le projet est à un stade avancé.



Avec cette nouvelle activité, Amazon va directement entrer en confrontation avec l'autre fournisseur d'accès à internet par satellite : Starlink. L'entreprise d'Elon Musk possède à ce jour plus de 4 000 satellites en activité et plus de 1,5 million d'abonnés dans le monde, essentiellement des personnes qui n'ont pas accès à la fibre optique et qui ont une connexion ADSL avec un débit très faible.