Le compositeur Oak Felder explique son travail sur MacBook Pro

Il y a 2 heures (Màj il y a 2 heures)

Julien Russo

Réagir

Apple aime bien mettre régulièrement en avant des personnalités qui travaillent avec ses produits. C'est à la fois valorisant pour la marque, mais le message peut être perçu différemment quand c'est un artiste qu'on connait, qui partage son expérience et son quotidien avec les produits Apple. Cette fois, il s'agit du Mac dans le monde de la production musicale.

Apple propose de suivre Oak Felder dans une journée de travail

Si vous ne connaissez pas Oak Felder, il s'agit d'un auteur-compositeur et producteur de nombreuses musiques que vous avez déjà entendu, il a d'ailleurs été nominé pour un Grammy Awards en 2015. Oak a été présent sur des succès de Chris Brown, Jennifer Lopez, Nicki Minak, Big Sean, Jessie J... Ses collaborations sont incalculables et son travail reconnu mondialement.

Oak Felder est aussi réputé pour avoir une affection toute particulière à l'univers Apple. C'était pour la firme de Cupertino une évidence de le choisir pour raconter comment il travaille avec son MacBook Pro 16 pouces et le logiciel "Logic Pro X".

À travers une vidéo en noir et blanc qui dure quasiment 7 minutes, on aperçoit l'auteur-compositeur turco-américain dans son studio et dans ses déplacements professionnels avec un MacBook Pro, une Apple Watch à son poignet et un iPhone dans ses mains.

Il aborde différent sujet comme la production musicale à travers Logic Pro X sur le MacBook Pro ou depuis son iMac à son domicile. Il explique aussi plusieurs expériences qu'il a eues avec de nombreux artistes qu'il a aidé à monter au plus haut sommet des classements du monde entier.

Dans la vidéo on le voit aussi passer des "castings" à des musiciens. On peut apercevoir un joueur de batterie qu'il coach.

Oak Felder possède une passion dévorante pour la musique et c'est vraiment magnifique à regarder !

La vidéo permet de découvrir en quoi les produits et logiciels Apple sont devenus indispensables pour les artistes et producteur du monde entier.