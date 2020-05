iPad : les téléchargements d'applications en hausse pour la première fois depuis 2013

Avec le confinement général, les téléchargements d'applications et de jeux sont en hausse sur l'App Store, que ce soit du côté de l'iPhone, mais également du côté de l'iPad.



Car oui, selon nos confrères de Sensor Tower, qui viennent de publier un nouveau rapport, une augmentation pourrait être constatée d'année en année, pour la première fois depuis 2013.

Une hausse de téléchargements du côté de l'iPad

Poussés par une forte augmentation de l'utilisation et de l'adoption de l'appareil pendant la pandémie COVID-19, les premiers téléchargements trimestriels d'applications pour l'iPad d'Apple ont dépassé 1,1 milliard dans le monde au premier trimestre 2020, marquant la première croissance sur douze mois de cette mesure depuis le quatrième trimestre de 2013 et une augmentation de 40% par rapport au premier trimestre de 2019.

Sur les données que l'on peut voir sur l'image ci-dessous, les téléchargements étaient à la baisse au cours des 7 dernières années. Le premier trimestre 2020 est le plus haut depuis 2016.



En mars, les applications iPad ont connu leur plus haut mois depuis février 2015. Le rapport indique qu'au-delà des jeux et du divertissement, les applications éducatives ont été le principal moteur des installations, enregistrant 105 millions de téléchargements dans le monde !



Et vous, utilisez-vous plus votre iPad durant cette période ?



