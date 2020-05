Picsew prend des captures de page entière de toutes les apps

Que vous soyez sur iSoft, LeMonde, Chrome ou autre, l'option Pleine page d'Apple pour capturer toute une page ne fonctionne pas. Mais avec l'application Picsew mise à jour cette semaine, il y a une solution. Nommée Scrollshot, la nouvelle fonctionnalité permet de réaliser des captures d'un écran complet. Mais comment fait-elle ? En se basant sur l'enregistrement de l'écran, une fonction native d'iOS. Une fois activé (il faudra l'ajouter au centre de contrôle ), l'enregistrement vidéo sera scruté par Picsew à raison de 30 images par secondes. Soyez donc mesuré et n'allez pas trop vite pour que Picsew fasse son travail correctement. A la fin, l'app aura créé une mega capture qu'on pourra exporter en images mais aussi en PDF. Pratique et rapide, l'app propose même d'arrêter la capture vidéo automatiquement après un temps défini ou après avoir secoué le téléphone. Sans oublier quelques réglages malins comme le fait de cacher une partie de la capture ou la rotation. Si l'app est gratuite en ce moment, la nouveauté est payante. Comptez 2,29€ en une fois. Il s'agit d'un mode Pro qui permettra d'avoir d'autres évolutions intéressantes dans le futur. Voici quelques caractéristiques de l'app :

Vous connaissez l'app Picsew ? Déjà passée dans notre rubrique bons plans à deux reprises, Picsew permet de combiner automatiquement plusieurs captures d'écran en une longue. Si c'est déjà possible ailleurs, Picsew s'était démarqué avec un système automatique. Mais avec iOS 13, Apple a ajouté une fonction similaire sur Safari qui permet d'avoir des captures de toute une page . C'est bien mais cela ne fonctionne pas sur les autres applications. Et c'est là que la mise à jour de Picsew intervient avec la fonction Scrollshot.

