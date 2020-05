Withings : les français n’ont pris que 84g pendant le confinement

Il y a 5 heures (Màj il y a 5 heures)

Medhi Naitmazi

8

Le fabricant d’accessoires de santé connectée Withings ne sort pas un nouveau produit mais une étude sur les effets du confinement sur notre organisme. Alors qu’on imagine vite qu’une majorité de personnes prend du poids en restant à la maison, les nouvelles données de Withings indiquent le contraire dans plusieurs pays dont la France.



Mais ce ne sont pas les seuls indicateurs partagés puisque l’on retrouve aussi le sommeil et l’activité cardiaque.

Withings publie une étude sur le poids, l’activité et la santé de l’homme pendant le confinement

Le constructeur français Withings qui s’est notamment fait connaître pour ses balances connectées a donc partagé ses récentes découvertes sur la prise de poids, les dépenses énergétiques, le sommeil et l’activité cardiaque pendant la quarantaine du coronavirus qui a été mise en œuvre dans le monde entier. Et il y a des nouvelles positives intéressantes : la personne moyenne en France n'a pris que 0,084 kilo et dort 20 minutes de plus.

La prise de poids

Bien que beaucoup craignent que l'auto-isolement entraîne une prise de poids excessive avec une nourriture riche et peu d’exercice, Withings a constaté qu'en réalité, la plupart des gens n'avaient pas grossi :

Royaume-Uni : prise de poids moyen de 0.16 kg.

Allemagne : prise de poids moyen de 0.189 kg.

Chine : prise de poids moyen de 0.25 kg.

ItalIe : prise de poids moyen de 0.195 kg.

France : prise de poids moyen de 0.084 kg.

USA : prise de poids moyen de 0.095 kg.



Pour Withings, les gens continuent de bouger et mangent aussi certainement de manière plus équilibrée puisqu’ils prennent plus de temps pour cuisiner et que les fast-foods sont quasiment tous fermés.

Le nombre de pas des confinés

En ce qui concerne l'activité justement, il y a eu une baisse partout du nombre de pas mais bien plus faible aux États-Unis.



Aux USA, les personnes n'ont diminué leurs pas quotidiens qu'en moyenne de 7% pendant l'isolement, contre 12% dans le monde. Et dans certains États, les pas quotidiens moyens ont été plus élevés dans l'Indiana (augmentation de 16%), au Connecticut (augmentation de 11%), en Virginie-Occidentale (augmentation de 9%), en Ohio et au Michigan (les deux États ont augmenté de 6%) et en Louisiane (augmentation de 4%).



Les autres pays suivis sont moins à la fête sur ce point, exceptée l’Allemagne :

Royaume-Uni : baisse de 8%.

Allemagne : augmentation de 1%.

Chine : baisse de 56% à Hubei.

Italie : baisse de 28%.

France : baisse de 27%.

Et le sommeil ?

Et pour finir, Withings a partagé les variations sur les habitudes de sommeil. Les utilisateurs de montre avec traqueur de sommeil ont mieux dormi avec des scores qui ont augmenté partout (sur 100) :

USA : Sleep Score augmenté de 2 points et 12 minutes en plus de sommeil par jour.

Royaume-Uni : Sleep Score augmenté de 2.58 points et 15 minutes en plus de sommeil par jour.

Allemagne : Sleep Score augmenté de 1,94 points et 8 minutes en plus de sommeil par jour.

Chine : Sleep Score augmenté de 2.12 points et 17 minutes en plus de sommeil par jour.

ItalIe : Sleep Score augmenté de 2.76 points et 17 minutes en plus de sommeil par jour.

France : Sleep Score augmenté de 3.09 points et 20 minutes en plus de sommeil par jour.

Les gens dorment donc un peu plus partout, et l’effet du sommeil sur le poids se traduit bien dans les faits avec par exemple la France qui dort plus longtemps et qui est le pays ou le poids est le plus stable.

L'activité cardiaque

Selon les données de Withings, pendant l'auto-isolement, les gens ont eu moins d'anomalies ou d'irrégularités de la fréquence cardiaque pendant la nuit, surtout le week-end. Et les baisses sont spectaculaires :

États-Unis : les anomalies du rythme cardiaque nocturne ont diminué de 43% le week-end et de 34% au cours de la semaine.

Royaume-Uni : les anomalies du rythme cardiaque nocturne ont diminué de 44% le week-end et de 38% au cours de la semaine.

Allemagne : les anomalies du rythme cardiaque nocturne ont diminué de 44% le week-end et de 27% au cours de la semaine.

Chine : les anomalies de la fréquence cardiaque nocturne ont diminué de 30% le week-end et, de façon surprenante, augmenté de 3% au cours de la semaine.

Italie : les anomalies du rythme cardiaque nocturne ont diminué de 66% le week-end et de 54% au cours de la semaine.

France : les anomalies du rythme cardiaque nocturne ont diminué de 60% le week-end et de 50% en semaine



Withings explique les baisses par une consommation d’alcool en forte baisse, notamment le week-end où les bars, restaurants et autres boites de nuit sont fermés depuis mars.



Alors bien sûr, il s’agit de personnes qui ont des appareils connectés pour suivre leur santé en général, mais vous, avez-vous remarqué que vos habitudes d'exercice et de sommeil avaient évolué pendant la pandémie ? Et sur votre poids ?



