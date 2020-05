Xiaomi : des données très personnelles non protégées (MàJ)

Sale histoire à venir du côté de chez Xiaomi ? C'est ce qu'on pourrait croire avec une nouvelle affaire révélée par des analystes, qui déclarent que le chinois collecte des données très personnelles, sans réellement les protéger.



Une aubaine pour les hackers, qui n'auraient qu'à se servir pour récolter des informations sur les nombreux possesseurs d'un appareil du constructeur.



Si les accusations sont dures, l'entreprise se défend et nie l'histoire...

Xiaomi au coeur d'une affaire de collecte de données

Ce sont nos confrères de Forbes qui relayent l'affaire, signe que tout cela est très sérieux : selon deux analystes, il ne serait pas bon de se confier à son appareil Xiaomi.



Les spécialistes en cybersécurité affirment que le constructeur récolte des données personnelles, preuves à l'appui.

C’est un backdoor, avec des fonctionnalités de smartphone.

Pire encore, la sécurité serait quasi absente, laissant les données accessibles à des personnes malveillantes. De son côté, Xiaomi se défend :

Notre politique en matière de confidentialité et de sécurité constitue une priorité et elle est en stricte conformité avec les lois locales et la protection des données des utilisateurs.



Navigation web, recherches effectuées sur les moteurs de recherche, gestion des paramètres : de nombreux éléments seraient partagés vers des serveurs situés à Singapour et en Russie via un système de transfert à peine chiffré...

Mise à jour

Xiaomi a publié un communiqué pour se défendre dans lequel le constructeur explique que la prochaine mise à jour du logiciel Mint Browser et Mi Browser comprendra une option en mode navigation privée pour tous les utilisateurs des deux navigateurs pour activer / désactiver la collecte de données agrégées, et ce, avec soumission auprès de Google dès aujourd'hui.



Il explique également que les données récoltées sont anonymes et envoyées de manière sécurisée dans le cloud, avec certifications à l'appui. Belle réactivité !



