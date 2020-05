Kickstarter : En difficulté à cause du Covid-19, 45% des employés pourraient être licenciés

Les temps sont durs en ce moment pour de nombreuses entreprises. Si dans beaucoup de pays on propose du chômage partiel pour éviter les licenciements, d'autres ne le font pas et les sociétés sont obligées de licencier leur personnel. C'est le cas de la plateforme de financement participatif Kickstarter qui fait face à des projets en forte baisse, ce qui engendre moins de revenus.

Le Covid-19 n'épargne pas l'entreprise

Kickstarter est une plateforme qui héberge des dizaines de milliers de projets de jeunes entrepreneurs qui n'ont pas les moyens de lancer une production de masse de leurs produits fraîchement inventés.

À chaque transaction Kickstarter se prend une commission, ce qui rapporte énormément chaque année. Cependant, avec le Covid-19 si les visiteurs investissent toujours, les projets eux sont moins nombreux !



Aziz Hasan le PDG de Kickstarter a émis un message d'alerte à ses équipes dès le mois d'avril. Il a informé qu'à cause de la baisse sensible des projets, il devenait difficile de suivre financièrement.

Voici le message qu'ont reçu les 140 employés par mail : "Comme vous le savez, bien que les projets sur le site continuent de recueillir un large soutien de la part des bailleurs de fonds, nous avons vu beaucoup moins de projets lancés sur la plateforme au cours des dernières semaines. Le nombre de projets en direct est inférieur d’environ 35% à ce qu’il était à la même période l’année dernière sans signe clair de rebond. Par conséquent, le volume de nos promesses de dons et nos revenus sont également en forte baisse."

Il y a quelques jours on apprenait donc qu'en plein gouffre financier, Kickstarter étudiait l'éventualité de se séparer de 45% de son effectif. D'après un syndicat qui représente les employés de Kickstarter, un accord de licenciement a été obtenu.

Quoi qu'il en soit, ceux qui partiront auront des indemnités de salaire ainsi que quatre à six mois de couverture santé.

Les licenciements en période de Covid-19 sont une question de survie pour les entreprises qui ont vu leur chiffre d'affaires s'écrouler. Les patrons choisissent cette solution plutôt que voir les dettes s'accumuler.





