Airbnb : un licenciement d'un quart de ses employés

Il y a 2 heures (Màj il y a 2 heures)

Guillaume Gabriel

Qu'elle est difficile cette crise sanitaire... Économiquement parlant, le coronavirus fait mal à de nombreuses sociétés, artisans et entrepreneurs. Alors qu'on pourrait penser que ce sont les petits les plus touchés, certains géants font également face à de grosses difficultés.



C'est notamment le cas d'Airbnb (v20.18, 244 Mo, iOS 12.0) qui, dans un premier temps, avait décidé de consacrer un budget de 250 millions de dollars pour les hôtes concernés par une série d'annulations de séjour.



Malheureusement, le célèbre outil de réservation entre particuliers semble faire face à l'obligation de licencier une grande partie de son effectif.



Airbnb : un quart des employés licenciés ?

Quel coup dur ! D'après nos confrères de Reuters, Airbnb est en grande difficulté : ces derniers annoncent licencier près d’un quart de ses effectifs, soit 1900 personnes.



Brian Chesky, cofondateur de la plate-forme :

Nous traversons collectivement la crise la plus douloureuse de notre vie.

Il faut dire que l’entreprise n'a plus de clients pendant cette période et que même une fois le déconfinement en place, "ce sera différent". Niveau prévisions, les revenus devraient être "de moins de la moitié" de l'année 2019.



Espérons que ce coup dur ne soit que passager et que les affaires reprennent vite !

