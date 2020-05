Orange : Un déploiement de la Fibre fortement ralenti à cause du Covid-19

Julien Russo

Tout comme les autres fournisseurs d'accès à internet, Orange a préféré temporairement retirer ses équipes sur le terrain. Maintenant que le confinement se termine lundi, les choses vont repartir en ce qui concerne les boutiques, mais aussi le déploiement de la Fibre qui a fortement été impacté à cause du Covid-19.

Un retour progressif avec vigilance

Stéphane Richard le PDG d'Orange s'est entretenu avec les journalistes du Figaro pour expliquer la stratégie qu'il a sélectionnée à partir du 11 mai.

Il a déclaré que pour ouvrir les boutiques il était indispensable que les mesures d'hygiène soient au-delà des attentes. Au programme, Orange s'engage à fournir des masques, gel hydroalcoolique, lingettes désinfectantes, visières en plexiglas... Le nettoyage dans les boutiques sera également renforcé. Les espaces seront repensés pour éviter le rapprochement entre les clients et les rendez-vous seront privilégiés.



Au total, Orange possède 630 boutiques réparties dans toute la France. Certaines sont dans des zones vertes où le risque de contamination est léger et d'autres sont dans des zones rouges où le nombre de cas a explosé ces dernières semaines. La réouverture des boutiques s'étalera sur trois semaines, les boutiques en zones vertes seront probablement les premières à reprendre une activité. La semaine prochaine sera basée sur le volontariat, les employés qui voudront reprendre le travail pourront y aller, les autres qui ne veulent pas resteront chez eux.

Le déploiement de la Fibre va reprendre

Stéphane Richard reconnait que depuis plusieurs semaines le déploiement de la fibre est "quasi à l'arrêt". Il faut dire qu'il est difficile de faire intervenir des équipes et de leur dire de respecter une distance entre eux quand ils n'ont pas d'autres choix que de travailler en équipe.

Stéphane Richard a déclaré : "Nous espérons reprendre le plus vite possible les déploiements, notamment en zones moyennement denses et rurales (Amii et RIP). Mais dans quel calendrier et à quel rythme, nous ne le savons pas encore. Tout le monde souhaite redémarrer rapidement: les sous-traitants, que nous avons soutenus pendant la crise, et les opérateurs sont l’arme au pied."

Beaucoup de clients Orange attendent un raccordement. Ils sont environ 150 000 à avoir souscrit une offre fibre et ne pas avoir eu d'installation FTTH à cause du confinement.

Stéphane Richard explique que les opérations ont progressivement repris il y a trois semaines et elles devraient être encore plus nombreuses dans les jours à venir.

D'habitude Orange est sur un rythme de 6 000 raccordements de PTO par jour. Pendant la crise, au début c'était plutôt 1 000 et cela est monté aujourd'hui à 3 000. L'objectif est bien sûr de revenir à la normale rapidement.

Le PDG d'Orange parle de l'application StopCovid

L'application StopCovid est toujours en cours de développement. Le gouvernement français annonce une disponibilité sur iOS et Android vers le 2 juin (si tout se passe bien). Le Figaro a demandé à Stéphane Richard ce qu'il pensait de l'utilité de cette application qui a pour mission de ralentir la propagation du Covid-19. Il a expliqué : "Personne ne dit que c’est une solution miracle, mais ça peut être un des outils efficaces pour lutter contre cette pandémie et il serait dommage de s’en priver! Il y aura en France un vote au Parlement. Tout ce qui concerne le respect de la vie privée sera instruit de façon très approfondie, sous le contrôle de la Cnil. Les milieux sanitaires et médicaux sont en faveur d’une telle application. Sur ce sujet, le débat public est hélas trop souvent passionnel et peu documenté. Si quelqu’un craint pour le respect de sa vie privée, il peut ne pas utiliser l’application, la désactiver, désactiver le Bluetooth ou encore, sortir sans son smartphone! C’est un objet sur lequel on a une maitrise totale."