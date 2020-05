Anker : 8 promotions à ne pas rater dont les Soundcore Liberty 2 et le projecteur Nebula

Julien Russo

La marque Anker est très active en ce moment ! Après le lancement de nouveaux produits (que vous allez retrouver prochainement en test sur iPhoneSoft), Anker multiplie les promotions sur Amazon. Découvrez des aspirateurs robots, les écouteurs sans fil ... à des prix avantageux ! Attention, les codes expirent le 23 mai à 23h.



IMPORTANT : pensez à utiliser le code donné à chaque fois, sinon le prix ne sera pas réduit.



Soundcore Liberty Air 2

Dans le monde des écouteurs sans fil, il n'y a pas que les AirPods. On retrouve des écouteurs de qualité, sans nécessairement avoir besoin de débourser une somme trop important.

C'est le cas avec les Liberty Air 2 d'Anker. D'ailleurs on les a testés il n'y a pas longtemps !

Ses arguments :

Des écouteurs ultras légers et confortables

4 micros avec annulation du bruit pour optimiser la qualité d'appel

Une charge permet jusqu'à 7 heures d'écoute. L'étui de recharge assure 28 heures d'autonomie (soit + que les AirPods)

Technologie HearID : "cartographie votre sensibilité auditive à plusieurs fréquences et analyse intelligemment les résultats pour vous offrir une expérience d'écoute vraiment personnalisée"

Bluetooth 5.0 pour une connexion rapide et sans coupure

Ils sont actuellement à 99,99€ (au lieu de 129,99€) avec le code promo DYH6P511.

Vous avez également la version Pro en promotion à 99,99€ (au lieu de 149,99€) avec le code promo Y85JZ511.



A vous de jouer !

Le vidéo projecteur Nebula d'Anker

De nos jours les vidéos projecteurs sont devenus petit et facilement transportable. Une nouvelle tendance qu'exploite de plus en plus les marques. À ce petit jeu, Anker adore surenchérir chaque année. On le voit une nouvelle fois avec la "Nebula Capsule".

Ses arguments :

La taille, la Nebula Capsule possède une taille identique à celle d'une... canette !

L'affichage s'étend jusqu'à 100 pouces de large. À vous de choisir.

Connexion HDMI et USB disponible. Niveau connectivité sans fil, elle intègre le Bluetooth, le Miracast et l'AirPlay.

Vous avez une application dédiée "Nebula Connect" au cas où vous ne trouvez pas la télécommande fournie

Des applications préinstallées. Grâce à Android 7.1, vous retrouvez des applications comme YouTube et Netflix déjà prêtes à l'utilisation.

Il est actuellement à 295,99€ (au lieu de 395,99€) avec le code promo ZXRWR511

Il existe aussi la version MAX en promotion à 399,99€ (au lieu de 499,99€) avec le code promo 9NTNX511

eufy RoboVac 11S Slim

C'est probablement l'un des meilleurs robots aspirateurs dans cette gamme de prix. L'eufy RoboVac 11 Slim-Autonome à la particularité d'être fin, silencieux et possède une aspiration puissante de 1300 Pa.

Ses arguments :

Puissance d'aspiration (1 300 Pa)

Un robot complètement autonome, vous l'activez ou le programmez et il s'occupe de tout, comme un grand !

Système à trois filtres pour assurer une maison propre

Plusieurs modes de nettoyage

Une autonomie de 100 minutes par charge

Grand bac à poussière pour éviter que vous ayez besoin de le vider trop fréquemment.

Il est actuellement à 149,99€ (au lieu de 179,99€ ) avec le code promo : SZPXL511

eufy RoboVac 15C Max

On continue avec un aspirateur qui offre cette fois plus de puissance d'aspiration et une partie connectivité pour le contrôler via une application dédiée.

On passe au niveau supérieur avec le RoboVac 15C Max !

Ses arguments :

Une puissance d'aspiration de 2 000 Pa avec un silence irréprochable

Une technologie BoostIQ qui augmente la puissance d'aspiration quand le robot juge que c'est nécessaire

Une autonomie de 100 minutes par charge

Système de nettoyage à 3 points pour un résultat optimal dans le nettoyage

Détection du vide (au cas où vous avez un étage à votre domicile)

Personnalisation du nettoyage possible via l'application iOS/Android

10 capteurs infrarouges pour que le robot soit à l'aise dans l'environnement

Il est actuellement à 199,99€ (au lieu de 249,99€) avec le code promo FZNZM511

eufy RoboVac 11S Max

Il s'agit de la version supérieure du premier aspirateur présenté dans l'article. Le 11S Max a exactement le même design, mais offre des fonctionnalités et une qualité de nettoyage supplémentaires !

Ses arguments :

Il se glisse partout en dessous des meubles (épaisseur de 7,25 cm)

Il est autonome, il fait le travail et part se recharger sur sa base

Plusieurs scénarios de nettoyage sont disponibles

Réduction impressionnante du bruit grâce à un moteur avancé

Technologie de détection du vide pour éviter que le robot tombe d'un étage

Détecteur anticollision

10 capteurs infrarouges pour qu'il connaisse tout de votre logement et qu'il soit à l'aise dans la navigation après plusieurs nettoyages

Puissance d'aspiration de 2 000 Pa

Technologie BoostIQ pour augmenter la puissance de nettoyage quand le robot juge que c'est nécessaire

Design haut de gamme (couvercle en verre trempé anti rayures)

Une télécommande avec deux piles AAA incluses

Il est actuellement à 179,99€ (au lieu de 219,99€) avec le code promo P5V1Y511

Anker PowerConf

Passons désormais à un outil qui va être particulièrement intéressant pour de nombreuses activités professionnelles.

Le PowerConf est un capteur de voix omnidirectionnelle qui est parfait pour des réunions.

Ses arguments :

Vous le mettez au milieu de la table et grâce à ses 6 microphones disposés à 360 degrés il s'occupe de tout retransmettre à votre correspondant par téléphone

Amélioration vocale intelligente. Anker a intégré un algorithme DSP personnalisé qui permet d'appliquer une annulation de l'écho en temps réel (jusqu'à 70 db). Le PowerConf réduit le bruit de son de 20 db pour certifier une voix sans parasites

Autonomie de 24 heures par recharge

Connexion par Bluetooth à votre smartphone ou via un câble USB-C à un Mac ou PC. Vous pouvez aussi l'utiliser dans des logiciels de conférence en ligne

Il est actuellement à 86,99€ (au lieu de 116,99€) avec le code promo T7PRL511