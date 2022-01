CES 2022 : Anker présente son Nebula Cosmos Laser 4K, un vidéo-projecteur impressionnant

Hier à 18:59

TV

Julien Russo

3



Considéré comme une valeur sûre sur le marché des vidéos-projecteurs, Anker continue d'innover à travers sa marque Nebula. L’entreprise vient de réaliser une grosse annonce aujourd'hui au CES 2022 à Las Vegas, elle a dévoilé un vidéo-projecteur 4K avec des caractéristiques de folies (et un tarif un peu effrayant).

La révolution by Nebula

S'adressant directement aux clients qui cherchent des vidéos-projecteurs haut de gamme avec une qualité d'image exceptionnelle, Nebula vient de présenter une petite pépite.

En 2022, la marque va commercialiser une nouvelle version de son Nebula Cosmos Laser 4K, il possèdera plusieurs caractéristiques convaincantes avec toujours une conception qui privilège les déplacements pour l'utiliser à la maison, en vacances, au travail...



Pour ce nouveau modèle, Nebula a choisi la technologie laser ALPD 3.0, celle-ci permet de projeter une image en 4K à 2400 lumens ANSI et corrige de nombreux défauts fréquents sur les vidéos-projecteurs. Attendez-vous à des couleurs plus vives, des contrastes et une luminosité plus prononcée et une durée de vie plus longue de l'ampoule.

Si l'image est décrite comme étant parfaite et probablement au-delà de nos attentes, la marque affirme également que vous ne serez pas déçu au niveau du son, vous trouverez une paire de haut-parleurs latéraux de 30 watts. Une bonne nouvelle puisque vous n'aurez pas besoin d'emporter avec vous des enceintes en cas de déplacement.



Nebula proposera sur son 4K Cosmos le système d'exploitation Android TV 10.0, cela donnera la possibilité aux utilisateurs de télécharger des applications et de profiter des mises à jour logicielles de Google.

Petite déception du côté de Netflix, le produit n'est pas approuvé par le service de streaming, ce qui signifie que l'application ne fonctionnera pas en mode natif (mais rassurez-vous l'app sera préinstallé dès le premier démarrage).



Dans l'annonce, Nebula a expliqué inclure dans le packaging un dongle de streaming 4K qui devrait faciliter la vie des utilisateurs qui souhaitent une expérience optimale avec le fonctionnement des apps.

Un autofocus ultra rapide

Si vous déplacez légèrement votre vidéo-projecteur pendant que vous regardez un contenu vidéo, l'image deviendra immédiatement floue, car un autofocus sera nécessaire pour rééquilibrer l'image. Comme ses autres vidéos-projecteurs, Nebula affirme qu'un autofocus sera automatique, sur le 4K Cosmos il ne prendra que 3 secondes !



Une technologie de protection oculaire est aussi intégrée dans ce nouveau modèle, si vous avez un enfant ou un animal qui regarde un peu de trop près l'appareil, le laser sera instantanément suspendu. La marque explique que cette décision est indispensable pour éviter les problèmes de vues chez les jeunes enfants qui sont trop curieux sur le fonctionnement du laser.

Le prix et la disponibilité

Comme dit plus haut, le Nebula 4K Cosmos vise le haut de gamme, c'est pour cela que l'entreprise s'est lâchée sur le prix de commercialisation. Dès le mois de mars, vous pourrez l'obtenir au tarif de 2 199€, une précommande sera disponible dès le 11 janvier 2022 sur le site Kickstarter. Les premières expéditions vers les adresses américaines et européennes auront lieu courant le mois de mars.

