Apple étend de 2 mois la garantie légale pour les produits acheté entre le 12 mars et le 23 juin 2018

Dans cette note, il est précisé que l'ensemble des produits à usage personnel vendus par Apple en France entre le 12 mars et le 23 juin 2018 seront toujours sous garantie jusqu'au 23 août 2020 maximum. Au-delà, la garantie sera expirée. Cette mesure est une réponse à tous les clients qui ont fait appel à Apple pendant la période de garantie, mais qui n'ont pas obtenu une réponse favorable à leur demande. Comme ce n'est pas de leur faute, Apple a décidé de réagir . Notons quand même que la firme de Cupertino suit une ordonnance du président Emmanuel Macron publiée le 25 mars. Source

Votre MacBook est tombé en panne pendant la période de confinement ? Vous l'avez acheté le 13 mai 2018 et la garantie légale de deux ans se termine demain ? Pas de panique, si vous avez été comme des milliers de personnes à ne pas pouvoir vous rendre en Apple Store pour emmener votre Mac en réparation, vous avez encore deux mois pour le faire parce que votre garantie légale vient d'être étendue ! La direction de l'Apple Park a transmis une note interne aux Apple Store ainsi qu'à la totalité des centres AppleCare qui sont les premiers concernés par les réparations.

