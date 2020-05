Amazon : Prolongation de la fermeture des entrepôts français (encore)

Il y a 1 heure

Julien Russo

Réagir

Depuis le 16 avril, les entrepôts français d'Amazon sont fermés suite aux dénonciations du manquement de sécurité par le syndicat "Sud Commerce". En effet, plusieurs employés s'étaient plaints que le géant de Seattle ne prenait pas les mesures nécessaires dans ses entrepôts pour protéger ses salariés contre la propagation du Covid-19.

Amazon va fermer jusqu'au 18 mai ses entrepôts français

Encore une prolongation !

Le mois dernier, une décision judiciaire du tribunal de Nanterre avait exigé qu'Amazon ne se contente que de remplir les commandes de produits de première nécessité.

Voyant que la situation devenait délicate et que cela allait entrainer une conséquente perte de chiffre d'affaires, l'entreprise avait pris la décision de fermer l'ensemble de ses entrepôts en France et d'expédier toutes les commandes depuis les pays voisins.

Depuis la fermeture, Amazon n'a pas rouvert des entrepôts français. Les six sites que possède l'entreprise ont toujours les portes closes depuis le 16 avril.

Initialement, Amazon voulait rouvrir le 28 avril dernier, mais la firme a repoussé la reprise d'activité pour le 5 mai puis au 8 mai et la dernière date pour la réouverture aurait lieu le 18 mai.

En soi, la situation n'est pas gênante pour Amazon, puisque l'entreprise satisfait ses clients français via ses entrepôts italiens, espagnols... La seule réelle contrainte c'est que les délais de livraison en 1 jour ouvré ou le soir même ne peuvent pas être honorés.

Amazon s'est toujours défendu d'avoir fait le nécessaire pour la protection des salariés français. L'entreprise a expliqué : "Nos centres de distribution sont sûrs. Cependant, l'astreinte, telle que précisée par la Cour d'Appel, signifie que même avec un taux infime de traitement accidentel de produits non autorisés, de l'ordre de 0,1 %, le risque de contrevenir à la décision de la Cour d'Appel pourrait entraîner une pénalité de plus d'un milliard d'euros par semaine, c’est pourquoi nous n’avons pas d’autre choix que prolonger la suspension temporaire de l’activité de nos centres de distribution français".

Télécharger l'app gratuite Amazon FR