Les nouvelles applications : Directive, Twobird, Artifit

Artifit (App, iPhone, v1.3.7, 115 Mo, iOS 12.0, AI Personal Trainer LTD)



Faites des séances d'entraînement avec une intelligence artificielle, plutôt que seul!



Artifit est une application pour les amateurs de fitness qui agit comme un véritable entraîneur.



· L'application propose un plan d'entraînement individuel basé sur des objectifs et un niveau de forme physique de l'utilisateur.

· Garde une trace de vos progrès et de vos objectifs.

· L'application suit automatiquement la technique d'entraînement, compte un certain nombre de répétitions et de séries, ainsi que votre temps de repos, en utilisant l'IA et la caméra de votre smartphone.

· L'assistant vocal et les conseils visuels vous aident à faire vos exercices de la manière la plus efficace et vous permettent de suivre le nombre de répétitions nécessaires.

Télécharger l'app gratuite Artifit