Facebook Messenger ajoute la signalisation des escroqueries et imitateurs

Les arnaques sur Facebook Messenger ? C'est bientôt terminé . En effet, le réseau social de Mark Zuckerberg a décidé d'agir pour faire progressivement disparaître cette pratique néfaste. Une nouvelle procédure a été lancée, celle-ci consiste à avertir un utilisateur qui reçoit un message suspect de quelqu'un qui n'est pas dans sa liste d'amis. Après une rapide analyse du message, l'application Facebook Messenger sera susceptible de vous afficher le message " Potentiellement dangereux ", ce qui fera obligatoirement poser des questions aux utilisateurs les plus naïfs.

Sur les messageries instantanées, il n'y a pas que les fake news qui sont un fléau. Il y a aussi les arnaques en tout genre. La plus fréquente est celle qui vous annonce que vous avez gagné une grosse somme d'argent, mais qu'il est nécessaire de communiquer les numéros de votre carte bancaire pour recevoir votre gain. Malheureusement, beaucoup de personnes âgées ou vulnérables se font avoir. Facebook veut mettre un stop à cette pratique.

iPhoneSoft finance la production de son contenu et ses serveurs grâce à une publicité modérée et non intrusive. Merci d'ajouter iPhoneSoft.fr en exception de votre bloqueur de publicité.