Verizon active les téléchargements en 5G dans plusieurs villes américaines

Il y a 5 heures

Julien Russo

Bonne nouvelle pour les abonnés de Verizon, l'opérateur a activé les téléchargements en 5G dans plusieurs villes. Si la couverture reste pour l'instant très limitée, quand vous êtes proche d'une antenne votre connexion est nettement boostée comme en témoignent les nombreuses expérimentations dans des conditions réelles.

Plusieurs villes américaines bénéficient de la 5G

Top départ ! Verizon qui a une belle avance sur la 5G aux États-Unis vient d'autoriser les téléchargements des utilisateurs sur son réseau 5G.

Bien évidemment il y aura deux prérequis, dans un premier temps il faudra disposer d'une antenne compatible proche de sa localisation et posséder un smartphone 5G sous Android . Parce que l'iPhone n'est pas encore prêt. Plusieurs villes bénéficient depuis quelques heures de la 5G, il s'agit de Los Angeles, New York, Miami...

Grâce à la 5G, le chargement des vidéos YouTube, TikTok, Netflix sera plus rapide et la qualité des conversations vidéos sur FaceTime ou Facebook Messenger sera d'une qualité irréprochable !

Kyle Malady le directeur technique de Verizon a déclaré :

Le besoin de nos clients pour la 5G s'accélère. Nous construisons notre réseau 5G ultra large bande pour développer et permettre les innovations 5G qui soutiendront le changement de comportement des consommateurs, des entreprises et des industries entières.

En ce qui concerne la France, la 5G ne devrait plus tarder, même si le calendrier des opérateurs a été perturbé à cause de la crise sanitaire et le confinement qui a ralenti les interventions sur le terrain.

Courant l'année 2020, SFR, Bouygues, Orange et Free Mobile devraient commencer à proposer leurs premiers forfaits 5G. Il faudra quand même s'attendre à une couverture très limitée puisqu'on parle de seulement cinq à dix villes françaises qui auront des antennes 5G pour le démarrage.

En 2022, chaque opérateur aura l'obligation d'avoir déployé au minimum 3 000 sites 5G.

Le réseau 5G devra être déployé à 100% en 2030.



