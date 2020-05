SFR affiche un premier trimestre 2020 mitigé

L'opérateur français SFR vient donc de publier les résultats de son premier trimestre 2020, affichant un nombre d'abonnés sur le fixe comme sur le mobile à la hausse. En effet, d’après les résultats financiers, ces derniers comptent 64 000 abonnés supplémentaires sur la fibre pour 2,9 millions d’utilisateurs, avec un total de 6,3 millions d'abonnés fixe. Côté mobile, SFR compte 79 000 nouveaux venus pour un total de 14,4 millions d'abonnés, ce qui place l'opérateur devant Orange et Free, mais derrière Bouygues. Les points négatifs se situent sur les ventes d'équipements, à cause de la fermeture des boutiques, mais également sur le roaming étant donné l'arrêt des voyages à l'étranger. La firme affiche tout de même des revenus à 2,6 milliards d'euros, soit une progression de 3,6%. Source

Le très célèbre opérateur français SFR vient de publier le bilan de son premier trimestre 2020, permettant d'en savoir un peu plus sur la situation du marché, entaché par le coronavirus. Le moins que l'on puisse dire, c'est que les résultats sont mitigés : avec une hausse des abonnés, mais des chiffres en baisse sur les ventes, la firme peut tout de même se vanter d'attirer sur ses différents services.

