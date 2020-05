Deliveroo : Le paiement par carte Swile est disponible

Il y a 4 heures

Julien Russo

1

Depuis plusieurs années les applications de livraison de repas ont compris qu'en intégrant la compatibilité des cartes tickets restaurants, cela générait plus de commandes. Le dernier partenariat en date avec une société émettrice de titres-restaurant a été conclu par Deliveroo avec Swile.

Deliveroo propose le paiement via les cartes Swile

C'est désormais officiel, le plus gros concurrent d'Uber Eats en France vient de conclure un accord avec l'entreprise Swile (qui s'appelait avant Lunchr).

Tous les détenteurs de cette carte peuvent dès maintenant payer leur commande sur Deliveroo, pour cela il suffit d'ajouter ce moyen de paiement directement dans l'application.

Le fonctionnement est simple si vous voyez un restaurant qui possède la mention "Carte titres-restaurant Swile", cela veut dire que vous pouvez dès maintenant lancer une commande chez ce restaurateur.

Dans le cas contraire, votre carte ne pourra être prise en compte lors de la validation de commande.

Comme toutes les autres cartes de tickets restaurants, Swile propose une limite de 19€ par jour, au-delà il est possible d'associer votre carte bancaire personnelle pour faire sauter cette limite. Cela est à réaliser directement sur votre compte via swile.co dès que votre carte est activée.

Pour ce nouveau partenariat, Deliveroo a annoncé prendre en charge les frais de livraison jusqu'au 31 juillet 2020 pour tous les clients qui effectuent un achat via la carte Swile. Au-delà, la livraison devra être payée via votre carte bancaire personnelle.

Énorme inconvénient, l'application de livraison de repas informe que le paiement des boissons alcoolisées ou les commandes effectuées le dimanche et jour férié ne pourront être pris en compte avec ce moyen de paiement. À l'heure actuelle, Deliveroo propose le paiement de vos commandes via la carte Edenred et Sodexo. Vient s'ajouter aujourd'hui la carte Swile. L'application annonce sur son site que d'autres accords viendront par la suite.

