L'iPad devancé par les tablettes Huawei en Chine sur T1 2020

Il y a 12 min

Alban Martin

Huawei vient de doubler Apple en Chine, à la surprise générale. En grande difficulté du côté des smartphones, le géant chinois a profité de la faible disponibilité de l'iPad en Chine au cours du premier trimestre de l'année pour prendre la première place en termes de ventes.

La MatePad Pro 2019 de Huawei

L'iPad dépassé par les tablettes Huawei

Presque tous les fabricants de tablettes ont vu leurs ventes baisser pendant la fermeture sanitaire du coronavirus, à cause d'une combinaison de contraintes impliquant la fermeture des usines et des magasins.

Cependant, alors que les expéditions globales de tablettes au premier trimestre ont chuté de 30%, South China Morning Post rapporte que Huawei a réussi à inverser la tendance. La firme de Shenzhen a vu ses livraisons de tablettes croître de 4,3% sur un an au cours du trimestre terminé le 31 mars pour atteindre 1,5 million d'unités. C'est le seul grand fabricant de tablettes du marché à avoir enregistré une croissance positive au cours de la période.



Au cours du trimestre, Huawei a détrôné Apple en tant que première marque de tablettes avec 40,2% du marché chinois, contre 35,1% pour la société américaine, qui perd sa place pour la première fois depuis longtemps. Dans le même temps, Xiaomi, Microsoft et Lenovo ont tous vu leurs ventes chuter au premier trimestre, représentant respectivement 5,5%, 3,2% et 1,7% du marché chinois des tablettes. Autant dire que ce ne sont que les miettes laissées par Huawei et Apple qui a concédé une baisse 42% sur le dernier trimestre comparé à 2019.



Si les perspectives à court terme sont à peu près identiques, le cabinet IDC estime que le télétravail et l'éducation en ligne seront de plus en plus acceptés à l'avenir, boostant les fabricants de tablettes pour 2021 notamment.



Enfin, du côté des ventes de téléphones, les smartphones Apple ont connu un rebond en avril en Chine, mais le climat politique tendu pourrait conduire à un bannissement du géant américain dans les semaines à venir.



Affaire à suivre.



Source