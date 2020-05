ARM présente les CPU Cortex X1 et A78 pour vaincre la puce A14 d'Apple

Il y a 1 heure

Alban Martin

Alors que la partie serveur d'ARM prend véritablement son envol actuellement, visant à rivaliser avec AMD et Intel, ARM n'a pas atteint l'apogée du marché mobile - du moins, pas encore. Les cœurs mobiles Cortex d'ARM ont vécu dans l'ombre des microarchitectures CPU personnalisées d'Apple au cours des dernières années, car Apple a toujours réussi à battre les conceptions Cortex de manière significative. Bien qu'il y ait certainement des raisons techniques à ces différences, elles étaient également dues à des raisons commerciales du côté du constructeur britannique.



Aujourd'hui, pour les annonces d'ARM 2020 TechDay, la société ne publie pas seulement une nouvelle microarchitecture CPU, mais deux. Le Cortex-A78, attendu depuis longtemps, fait enfin son apparition, mais il est accompagné d'un tout nouveau processeur Cortex-X1. Cette décision est non seulement surprenante, mais marque une divergence extrêmement importante dans le modèle d’entreprise et la méthodologie de conception. Sans oublier la présentation des GPU Mali-G78 et Mali G-68, ainsi que la puce Ethos-N78 pour l'intelligence artificielle.

ARM : les puces passent à la vitesse supérieure

Pour nos iPhone et autres Android, ARM représente la base commune de la puissance de calcul. En effet, pour filmer en 8K, calculer des scènes AR en temps réel ou encore jouer aux derniers jeux 3D, la plupart des fondeurs puisent dans les CPU Cortex et / ou les GPU Mali.



Cela tombe bien, ARM vient d'en présenter 5 nouvelles pour les mobiles de 2021.

Cortex-A78 : un nouveau cœur CPU hautes performances pour smartphones

Le Cortex-A78 succède donc au Cortex-A77, le haut de gamme du catalogue d’ARM jusqu’ici. La société annonce cette fois un gain de performances jusqu’à 20 % pour le Cortex-A78, avec une consommation énergétique en baisse de 50 %. Le tout en prenant moins de place physiquement.

En pratique, on pourra bien évidemment associer plusieurs Cortex-A78 entre eux, mais aussi avec des cœurs basse consommation.

© ARM

Cortex-X1 : des puces personnalisées par ARM

Là où le constructeur anglais fait fort, c'est surtout avec le Cortex-X1, première architecture issue du nouveau programme de personnalisation. Avec lui, les fondeurs comme Qualcomm ou TSMC n'auront plus besoin de modifier les coeurs, c'est ARM qui fera le travail avec un cahier des charges.



A lui tout seul, le Cortex-X1 pourrait délivrer des performances 30 % meilleures que le Cortex-A77, soit encore plus rapide que le Cortex-A78. Et il est deux fois plus performant que les Cortex-A77 et Cortex-A78 pour le machine learning (IA) grâce à diverses améliorations apportées au niveau microarchitecturel, et permettant aussi d’augmenter la mémoire cache.



Voilà de quoi faire peur à Apple et sa puce A14 à venir sur les iPhone 12. Si la firme à la pomme est toujours en tête des performances grâce à ses processeurs maisons faits à partir d'une base ARM, le constructeur qui nourrit un grand nombre de téléphones et tablettes semblent se débrider. On imagine que le Cortex-X1 pourrait être utilisé par les concurrents d'Apple, mais aussi la firme-elle même afin de gagner en temps et en coût.

© ARM

Les GPU Mali-G78 et G68

Autrement, ARM a présenté deux GPU avec le Mali-G78 qui promet des performances graphiques en hausse de 25 % grâce notamment à 24 coeurs contre 16 pour son prédécesseur, le G77. La version en-dessus, la G-68 est doté de 6 coeurs seulement, mais les deux sont plus efficace en consommation énergétique de 10%, de quoi là aussi gagner en autonomie.

Ethos-N78 : des neurones en plus

Enfin, un mot sur l’Ethos-N78 qui remplace l’Ethos-N77. Il s'agit des processeurs neuronaux (NPU) d’ARM dédiés à l’intelligence artificielle. On parle de performances deux fois plus élevées et un rendement amélioré de 25 %.



Reste à savoir quand les fondeurs pourront intégrer ces nouveautés prometteuses. Certainement pas avant 2021... D'ici là, Apple aura sorti ses iPhone 12 avec la puce A14.