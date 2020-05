Bouygues facilite l'achat d'une TV Samsung avec son abonnement Bbox Smart TV

Il y a 1 heure (Màj il y a 48 min)

Julien Russo

Bouygues Télécom diversifie ses abonnements Bbox. Le fournisseur d'accès à internet va lancer à partir du 2 juin 2020, une toute nouvelle offre qui propose l'achat d'une nouvelle télévision (de la marque Samsung) à un prix particulièrement accessible. En échange, vous devez vous engager pendant 24 mois sur l'offre Bbox Smart TV.

3 tailles de téléviseurs sont proposées

Est-ce que ce type d'offre peut fonctionner ? Difficile à dire pour l'instant, mais une chose est sûre, c'est que Bouygues Télécom est convaincue que son nouvel abonnement va rencontrer un certain succès auprès des consommateurs.

L'offre Bbox Smart TV va être commercialisé au tarif de 39,99€/mois (sans augmentation tarifaire après la première année). Vous y trouverez :

Le FTTH jusqu'à 1 Gbit/s en descendant et 500 Mbit/s en montant

en descendant et en montant Les appels illimités vers les fixes et mobiles en France et vers les fixes de plus de 1 10 pays

vers les et en France et vers les fixes de plus de 1 Le service B.TV avec l'accès à plus de 150 chaînes et le replay (le boitier ne sera pas fourni, il faudra télécharger directement l'application depuis la Smart TV)

Bouygues Télécom va encore plus loin en intégrant la possibilité d'acheter une télévision avec une magnifique remise sur le prix final.

Après la souscription et l'installation de la Fibre par un expert Bouygues, vous recevrez un mail sur votre adresse @bbox.fr. Dedans, vous y trouverez un lien qui vous rédigera vers le site de Bouygues pour sélectionner la taille de la TV que vous désirez. Vous aurez le choix entre :

Une TV de 43" (108 cm) à 49€ au lieu de 399€ Une TV de 55" (138 cm) à 199€ au lieu de 599€ Une TV de 65" (163 cm) à 349€ au lieu de 799€.

Sans dire ouvertement le modèle, Bouygues Télécom assure que le modèle du téléviseur proposé est le plus récent. Il s'agit des modèles de 2020 des téléviseurs du géant sud-coréen.

La livraison sera effectuée par Samsung, vous aurez un livreur qui vous l'installera dans la pièce de votre choix. Le délai est d'environ 2 à 10 jours ouvrés après la commande.



En plus du téléviseur à un prix très abordable, vous trouverez tous les avantages qu'il y a avec les forfaits Bbox.

Comme par exemple "Internet Garanti" grâce à une clé 4G pour bénéficier d'une connexion avant la mise en service de votre Bbox, 6 mois d'abonnement à Spotify Premium offert et jusqu'à 100€ remboursés sur les frais de résiliation de votre ancien fournisseur d'accès à internet.



C'est un pari intéressant que va tenter Bouygues Télécom. Celui qui répondra à la question : "Une télévision à un prix préférentiel, peut-elle motiver à souscrire un abonnement internet ?".

Du côté de SFR, une idée similaire va être proposée. Dès le 9 juin 2020, le FAI va proposer l'abonnement SFR Fibre Power à 45€/mois avec un téléviseur Samsung à 8€/mois pendant 2 ans.