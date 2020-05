Amazon Echo Look : La caméra qui vous conseillait sur votre choix vestimentaire va disparaitre

C'est la fin pour le produit "Echo Look" d'Amazon. Présentée comme une petite caméra sur pied à installer dans sa chambre, son dressing ou sa salle de bain, elle était capable de vous donner un avis sur votre style du jour. Vous aviez juste à vous mettre devant votre caméra et il devenait facile de déterminer si votre pull allait avec votre jean. C'était comme une Cristina Córdula en version numérisée.

Alexa avec des yeux ! Annoncé le 26 avril 2017 et commercialisé les semaines qui suivirent, l'Echo Look était destiné essentiellement à un public féminin qui se préoccupait énormément de son style vestimentaire. Avec cette caméra à base d'intelligence artificielle, il était possible de se prendre en photo avec la commande "Alexa, prends une photo". Pour vérifier son style, il fallait demander "Alexa, comment je suis ?". Si vous souhaitiez prendre une vidéo pour la poster en storie sur Instagram il suffisait de dire "Alexa, prends une vidéo".

Digne d'un épisode de Black Mirror...



Malheureusement, l'Echo Look n'aura pas rencontré le succès espéré. Avec les multiples scandales sur les écoutes des utilisateurs, peut-être que les consommateurs n'étaient pas prêts à installer une caméra dans un endroit aussi intime qu'une chambre ou une salle de bain.

Amazon vient d'annoncer à Techcrunch mettre fin à son Echo Look et désactiver la caméra ainsi que l'application iOS et Android. La firme de Seattle a expliqué :

Lorsque nous avons lancé Echo Look il y a trois ans, notre objectif était de former Alexa à devenir un assistant de style, une nouvelle façon d'appliquer l'intelligence artificielle et l'apprentissage automatique à la mode. Avec l'aide de nos clients, nous avons fait évoluer le service, permettant à Alexa de donner des conseils de tenue et des recommandations de style. Depuis, nous avons déplacé les fonctionnalités Style by Alexa dans l'application Amazon Shopping et vers des appareils compatibles Alexa, ce qui les rend encore plus pratiques et disponibles pour davantage de clients Amazon. Pour cette raison, nous avons décidé qu'il était temps de mettre fin à Echo Look. À partir du 24 juillet 2020, Echo Look et son application ne fonctionneront plus. Les clients pourront toujours profiter des conseils de style d'Alexa via l'application Amazon Shopping et d'autres appareils compatibles Alexa. Nous sommes impatients de continuer à soutenir nos clients et leurs besoins de style avec Alexa.