Tasks : une nouvelle application de gestion de projets et to-do

Il y a 1 heure (Màj il y a 1 heure)

Corentin Ruffin

Ce n'est pas ce qui manque sur l'App Store, mais ça n'empêche pas les développeurs de tenter leur chance : les applications de gestion de projets et to-do sont légion sur nos iPhone.



Récemment, l'outil au nom très original Tasks (v1.0.1, 11 Mo, iOS 13.0) a rejoint la longue liste d'aide à la productivité, et il faut dire qu'elle mérite bien un petit coup d'oeil.



Que ce soit pour des rappels, ou pour votre vie professionnelle et personnelle de tous les jours, vos y trouverez peut-être votre futur meilleur allié.

Tasks : gérer vos tâches personnelles et professionnelles

Si iOS 13 a amené une nouvelle mise à jour de l'application Rappels, il faut bien avouer que l'outil officiel d'Apple manque encore de fonctionnalités par rapport à ses concurrents.



Heureusement, des belles opportunités existent sur l'App Store et le Mac App Store, permettant de mettre la main sur des plateformes de productivité complètes.



C'est le cas de Tasks, qui reprend les fonctionnalités déjà existantes ailleurs, mais offre une interface claire et conviviale, qui parlera à tout le monde. Il est possible de créer plusieurs listes to-do, pour pouvoir séparer vos tâches personnelles et professionnelles, mais également séparer vos différents projets.



Il est possible de filtrer les tâches par des balises personnalisées, facilitant ainsi la recherche, mais également de mettre en avant les points urgents. Chaque tâche possède un emplacement pour des notes, avec niveau de priorité, statuts et date de fin.



L'application est disponible gratuitement, permettant un essai, avant d'opter pour une licence annuelle (10,99 €) ou à vie (38,99 €). Bien sûr, avec cette licence, vous aurez également accès à l'application macOS !

Tasks