Camera+ 2 : un nouvel outil du nom de Magic ML

Il y a 1 heure (Màj il y a 1 heure)

Corentin Ruffin

Quoi de mieux pour fêter les 10 ans de son application qu'une grosse mise à jour aux utilisateurs ? C'est ce qu'on choisit de faire les développeurs de l'excellent outil Camera+ 2 (v4.0, 175 Mo, iOS 12.0), pionnier dans sa catégorie, et certainement l'un des plus complets depuis son lancement.



De l'eau a coulé sous les ponts, mais les mises à jour se sont enchainées sur l'App Store, amenant toujours plus de fonctionnalités, d'améliorations et de compatibilités avec les derniers appareils.



L'update 4.0, disponible depuis hier, amène un changement majeur portant le nom de Magic ML et permettant, grâce à l'IA, de retoucher rapidement vos photos.

Camera+ 2 : une belle mise à jour 4.0

Magic ML utilise la puissance de l'apprentissage automatique pour enchanter vos photos. Magic ML analyse les caractéristiques de votre photo à améliorer et effectue les ajustements nécessaires.

Que ce soit une ou plusieurs photos en même temps, il sera simple d'améliorer vos photos en seulement quelques secondes, grâce à la fonctionnalité Magic ML.



Grâce à l'IA, cette dernière analyse intelligemment les aspects de votre photo pour suggérer des modifications, que vous pourrez refuser pour revenir à l'originale. Le gros plus, c'est que l'outil est également disponible pendant la prise de vue.

Télécharger Camera+ 2 à 5,49 €