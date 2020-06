Gloo : l'app pour retrouver ses amis en vrai après le confinement

Medhi Naitmazi

L'application Gloo fait le pari de rapprocher les gens dans la vraie vie. Alors que le confinement prend doucement fin en France, c'est le moment de se retrouver pour boire un coup, manger un morceau et surtout se voir en vrai. Finies les apps comme Zoom, place au concret.



Mais un vieux problème revient : comment organiser facilement tout cela ? Gloo propose une solution gratuite.

gloo : l'ami des amis

Retrouver sa bande de potes est souvent plaisant, mais ce qui précède est parfois chaotique. Pour ne pas perdre de temps avec cela, pourquoi ne pas confier l'organisation à Gloo ? Le service "made in France" permet de d'ajouter ses amis, de proposer des lieux, de voter, puis de se donner rendez-vous. Le jour J, on peut même suivre l'arrivée de chacun sur une carte et avoir l'estimation du temps de trajet. Tout est centralisé au sein d'une application originale.



En effet, l'interface n'a rien à voir avec celles des autres apps, ce qui est même un peu déroutant au premier abord. Que ce soient les couleurs, les oiseaux, la barre de navigation ou les différents éléments graphiques, on est un peu perdu. Heureusement, un tutoriel vous explique comment créer son premier Flock (c'est le nom donné aux évènements créés). En quelques instants, on propose un déjeuner ou un apéro à un ami oiseau imaginaire en choisissant parmi plusieurs possibilités. Ensuite, il faut attendre que tout le monde vote pour savoir où la réunion. Bien évidemment, un système de messagerie instantanée laisse la possibilité de discuter des modalités. Gloo ne changera pas les râleurs, les pointilleux, les fainéants, etc.

Plusieurs autorisations requises

Pour cela, il faudra que les amis téléchargent l'appli, forcément. D'ailleurs, il faut savoir que Gloo demande de créer un compte directement au lancement, avec plusieurs autorisations comme la géolocalisation, l'accès aux contacts, aux photos ou encore les notifications. Sans cela, le concept tombe à l'eau, mais il est vrai que cela pourra refroidir certains utilisateurs. Sans oublier la vidéo obligatoire. Plutôt que de demander une photo de profil, les développeurs de Gloo ont opté pour une vidéo. Un parti pris osé selon nous.

Si cela ne vous gêne pas, alors foncez pour fédérer vos amis autour de cette application dont le but est d'être ouverte le moins longtemps possible et qui veut également fidéliser ses adeptes avec un système de badges à obtenir pour les plus assidus. Badges qu'on retrouve dans le profil, le premier élément du menu.



Notre avis sur "Gloo"

Nous avons découvert Gloo à l'occasion de sa nouvelle version 2.0 sortie ce week-end, pile au bon moment pour les français (et certainement ailleurs) qui retrouvent une vie sociale. Il s'agit d'une app intéressante pour ceux qui veulent gagner du temps, bien qu'elle nécessite encore quelques ajustements pour faciliter un peu plus l'expérience proposée sur iOS et Android.



Un très bon départ pour cette startup implantée à Bordeaux.

N'hésitez pas à tester Gloo et à nous donner votre avis dans les commentaires. Et si vous voulez en savoir plus, consultez le site de Gloo.

La note 4 / 5





PS : on a noté quelques petits bugs d'affichage, mais rien de bien méchant.

Télécharger l'app gratuite gloo