Apple publie Password Manager Resources pour créer des gestionnaires de mot de passe

Outre l'annonce sur le Apple Dev Center, la firme a surtout lancé les nouvelles ressources Password Manager sur GitHub , les rendant accessibles à tous. L'équipe derrière le projet explique que l'idée est de faire en sorte que «les créateurs de gestionnaires de mots de passe puissent collaborer sur les ressources pour améliorer la gestion des mots de passe pour les utilisateurs». À l'heure actuelle, les informations disponibles se composent de données, de quirks et de code en JS. Voici les trois composants disponibles :

Le projet open source de Password Manager Resources vous permet d'intégrer des exigences spécifiques au site Web utilisées par le gestionnaire de mots de passe iCloud Keychain pour générer des mots de passe forts et uniques. Le projet contient également des collections de sites Web connus pour partager un système de connexion, des liens vers des pages de sites Web où les utilisateurs changent de mot de passe, etc.

Apple a annoncé aujourd'hui le lancement d'un projet open-source conçu pour les développeurs de gestionnaires de mots de passe. L'objectif est de permettre aux développeurs de créer plus facilement des mots de passe forts compatibles avec les sites Web populaires. La plate-forme iCloud Keychain d'Apple est déjà en mesure de générer des mots de passe forts au moment de la création du compte ou lorsque vous modifiez un mot de passe. Le nouveau projet open source de Password Manager Resources vise à l'étendre aux applications de gestionnaire de mots de passe comme 1Password ou le tout récent Dropbox Passwords .

