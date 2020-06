iOS 13.6 bêta : Apple propose une modification intéressante dans les réglages

Apple a rendu disponible ce soir la seconde bêta d'iOS 13.6. Comme d'habitude les nouveautés et changements sont minutieusement analysés par les développeurs. Une découverte intéressante a été faite dans les réglages. En effet, Apple propose une modification dans le téléchargement automatique d'une nouvelle version logicielle.

Apple vous donne le choix

C'est nouveau et ce sera disponible pour tout le monde dès qu'iOS 13.6 sera passé de bêta à version publique.

Depuis longtemps, la firme de Cupertino propose une fonctionnalité qui consiste à télécharger et installer automatiquement une nouvelle version d'iOS. Celle-ci s'installe sur votre appareil la nuit pendant que vous dormez et que votre iPhone est en charge sur le secteur.



Désormais, avec iOS 13.6 vous pourrez choisir d'installer ou non la nouvelle version fraichement téléchargée.

Une nouveauté qui a pour but de donner une liberté aux utilisateurs qui veulent installer par eux même la nouvelle mise à jour.

C'est déjà arrivé à plusieurs reprises de voir une mise à jour d'iOS apporter un problème d'autonomie, un problème de stabilité... Malheureusement avec la fonction automatique qui s'occupait du téléchargement et de l'installation automatique, il était déjà trop tard de faire marche arrière le lendemain de la mise à disposition de la mise à jour.

Cette modification concerne aussi bien les utilisateurs d'iPhone, d'iPad comme d'iPod Touch.

Apple explique dans les réglages :

Installez automatiquement les mises à jour logicielles pendant la nuit après leur téléchargement. Vous recevrez une notification avant l'installation des mises à jour. Votre iPhone doit être en charge et connecté au Wi-Fi pour terminer la mise à jour.

Si vous désactiver cette fonctionnalité, l'installation ne se fera plus automatiquement, mais l'iPhone vous demandera une fois la mise à jour téléchargé si vous voulez l'installer.

Tant que vous ne dites pas "Oui", la version logicielle se mettra de côté et attendra sagement d'être installé.