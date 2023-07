Apple lance une bêta 3 "révisée" d'iOS 17 et d'iPadOS 17

Jailbreak et sideloading

Il est fort probable que la bêta publique soit basée sur cette version et qu’elle arrive dans les prochains jours.

Depuis peu, le téléchargement des bêtas d’Apple ne passe plus par un profil d'approvisionnement, mais directement dans l'application Réglages puis " Général " > " Mise à jour logicielle " et " Mises à jour bêta ". Il faut renseigner un identifiant Apple associé à un compte développeur, sans quoi vous n'aurez pas le droit d'installer iOS 17. Si vous n'avez pas de compte développeur, consultez notre tuto pour installer iOS 17 .

Alors que la troisième bêta d'iOS 17 et d'iPadOS 17 est sortie depuis près d'une semaine, Apple relance ce soir une nouvelle bêta 3, mais avec quelques changements. Cette approche est très rare, mais Apple l'utilise quand plusieurs détails ne vont pas et que la bêta doit être revue avant la mise à disposition aux testeurs publics.

