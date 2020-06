iOS 13.6 bêta : Apple News mémorise votre progression de lecture

Julien Russo

Apple News est le service de presse d'Apple, vous y trouvez tous les articles des plus grands médias qui se rafraichissent au même rythme que la publication papier. Ce service disponible aux États-Unis, Australie, Royaume-Uni et Canada rencontre pas mal de succès, le nombre d'abonnés est estimé à 125 millions (pour la version payante).

Nouveauté dans iOS 13.6 bêta

En ce moment les développeurs et les utilisateurs participants à la bêta publique peuvent tester iOS 13.6. Dans cette dernière version qui sera prochainement proposée à tous les utilisateurs éligibles à iOS 13, on trouve une fonctionnalité particulièrement intéressante qui consiste à conserver votre progression de lecture.

Cela n'est pas sans rappeler le principe des services de streaming vidéo du type Netflix ou Amazon Prime Vidéo qui conservent votre progression de lecture quand vous regardez un film ou une série et que vous quittez l'application !

Les premiers tests sur la bêta semblent concluants puisque plusieurs utilisateurs réguliers d'Apple News ont fait remarquer que le système proposé par Apple était efficace, mais pouvait parfois prendre un peu de temps dans la recherche précise du paragraphe où vous vous étiez arrêté.