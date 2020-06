Joe Biden accuse Facebook d'avoir laissé Trump propager de fausses rumeurs en 2016

Les réseaux sociaux ont-ils eu un rôle dans l'élection de Donald Trump en 2016 ? Pour l'ancien vice-président Joe Biden, il ne fait aucun doute que Facebook a volontairement laissé de fausses rumeurs se propager par le clan Trump. Le politicien dit en "avoir assez" de voir des réseaux sociaux qui ne sont pas contrôlés comme il devrait l'être.

C'est dans une lettre ouverte que le candidat démocrate dénonce le laisser-aller du réseau social de Mark Zuckerberg lors des élections présidentielles de 2016 qui confrontait Donald Trump et Hillary Clinton.

Une multitude de fake news à l'encontre des démocrates se sont propagées pendant plusieurs semaines sur les réseaux sociaux. Si certains ont réagi et ont fait le maximum pour réduire la visibilité de ces publications, du côté de Facebook, aucune responsabilité avait été prise, pire encore le réseau social avait laissé les fake news se propager, d'après Biden.

L'élection présidentielle 2020 approche à grands pas et pour Joe Biden il est hors de question de revivre la même situation qu'il y a 4 ans.

L'homme politique a lancé un hashtag #MoveFastFixIt avec une image qu'il espère voir tourner partout sur les réseaux sociaux.

Il souhaite à travers cette communication que les américains disent ouvertement :

Joe Biden a aussi mis en ligne une pétition sur son site internet spécialement créé pour sa campagne présidentielle.

Le porte-parole de la campagne de Biden, Bill Russo a déclaré au média TechCrunch : "Nous exhortons nos partisans à faire entendre leur voix dans cet appel au changement".



Que sa soit Facebook, Twitter, Instagram... Chaque réseau social doit maintenir un ordre et supprimer le plus rapidement possible les publications des utilisateurs qui n'ont qu'un seul objectif : désinformer et induire en erreur les américains sur un candidat pour la présidence des États-Unis.

Pour l'instant, le réseau social de Mark Zuckerberg n'a pas réagi à cette communication de Joe Biden.

Folks, we saw in 2016 what can happen when social media platforms are left unchecked and allow disinformation to run rampant. It puts the very integrity of our elections at risk.



We simply cannot let it happen again in 2020.