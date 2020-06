Un magnifique concept d'iPhone 12 en couleur bleu marine

Hier à 19:53 (Màj hier à 19:53)

On ne s'en rend pas compte, mais nous ne sommes plus très loin de l'annonce de l'iPhone 12, il reste environ 3 mois (si l'Apple Event de la rentrée a bien lieu à la mi-septembre). À propos du design du nouvel iPhone, nous connaissons les côtés qu'il aura, grâce notamment aux moules réceptionnés par un revendeur de Nouvelle-Zélande.

Un iPhone 12 bleu marine

Avec l'iPhone 11 Pro et 11 Pro Max, Apple a proposé en finition le vert nuit, une couleur qui a rencontré beaucoup de succès. Une rumeur a affirmé il y a quelques mois que pour cette année, Apple pourrait continuer de sortir une couleur "spéciale" pour les iPhone 12 Pro. On parle bien ici d'un bleu marine, on ne sait pas si celui-ci viendrait s'ajouter ou remplacer le vert nuit. Quoi qu'il en soit, Apple sait que ces couleurs inhabituelles dans les générations d'iPhone attirent les consommateurs et contribuent à les pousser à investir dans un modèle plus haut de gamme.



Plusieurs rendus du site Svetapple ont été publiés pour donner un aperçu à quoi pourrait ressembler un iPhone 12 Pro avec une couleur bleu marine et des côtés similaires à ceux de l'actuel iPad Pro.

Sur ces images on retrouve un bleu marine assez sombre. Plusieurs détails ont particulièrement eu une importance pendant la création des visuels, le site explique avoir par exemple fait attention au matériau d'origine qui est du verre dépoli. Les contours ont minutieusement été réalisés en fonction des dernières rumeurs.



Finalement, si un iPhone bleu marine voyait le jour en fin d'année, il ressemblerait probablement à cela !

Pour rappel, les indiscrétions autour de la future génération d'iPhone indiquent toutes quatre modèles d'iPhone 12, une petite taille de 5,4 pouces, deux autres de 6,1 pouces et un modèle Pro Max de 6,7 pouces.

Ils devraient tous avoir un écran OLED avec un modem 5G fourni par Qualcomm. Apple miserait également cette année sur une finesse encore plus poussée, la version 6,7 pouces aurait une épaisseur de seulement 7,4 mm. Si cela est confirmé, l'iPhone serait 10% plus mince que l'iPhone 11 Pro Max qui fait 8,1 mm.