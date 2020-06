Apple publie les bêtas : iOS 14, iPadOS 14, macOS 11, watchOS 7, etc

Si vous êtes développeurs, rendez-vous sur le portail Dev Center d'Apple. Sinon, il faudra patienter jusqu'en juillet pour avoir la première bêta publique qui arrivera probablement avec la deuxième bêta d'iOS 14 et consorts. Pour installer la bêta d'iOS 14, il faut télécharger le firmware complet depuis la page Downloads . Autrement dit, la technique du simple profile d’approvisionnement ne fonctionne pas (encore). Patience, nous vous tiendrons au courant dans les prochains jours. Qui va tester quoi parmi vous ? Voici la page en question qui recense tous les nouveaux firmwares 2020 mais aussi les outils comme Xcode 12 qui sont indispensables pour tester les nouveautés réservées aux développeurs. Donnez-nous votre avis sur ces premières bêtas, surtout au niveau stabilité.

Avec Xcode 12 (bêta), la firme de Cupertino vient de rendre disponible toutes les premières bêtas des OS qu'elle a présentés ce soir avec iOS 14 en tête, mais aussi iPadOS 14, macOS 11 Big Sur, tvOS 14 et watchOS 7. Réservées aux développeurs, ces bêtas sont l'occasion de se familiariser avec les nombreuses nouveautés mais aussi de commencer à tester les nouvelles APIs.

