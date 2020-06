Les nouvelles applications : Collected Notes, Whatifi, Tasks

Collected Notes (App, iPhone / iPad, v1.2, 14 Mo, iOS 13.4, Alejandro Crosa) Écrivez vos pensées.

La plateforme de prise de notes la plus simple et la plus puissante jamais créée.



Créez des notes privées, partagez-les publiquement et créez votre blog avec un domaine personnalisé.



L'application iPhone permet une expérience native-first rapide. Ouvrez simplement l'application et passez directement en mode écriture. Télécharger l'app gratuite Collected Notes





Whatifi (App, iPhone, v1.124.1, 135 Mo, iOS 12.1, Anthill Inc) Contrôlez l'histoire avec Whatifi, une application de streaming vidéo sociale où vous et vos amis choisissez où va l'histoire du film.



Hackez l'histoire. Créez, détruisez et exprimez-vous - prenez le contrôle!



Regardez des films avec des amis, rejoignez un chat en groupe et lorsque les personnages doivent prendre une décision, vous choisissez ce qu'ils font. Whatifi est une toute nouvelle expérience vidéo qui vous place dans le siège du réalisateur!



Glissez simplement pour voter sur l'endroit où vous voulez que l'histoire aille. Vous n'êtes pas d'accord? Débattez-le dans le chat de groupe - c'est une expérience cinématographique sociale! Vos choix guideront le résultat du film, que ce soit une fin heureuse ou une spirale démesurée.



Malheureusement que en anglais pour le moment... Télécharger l'app gratuite Whatifi