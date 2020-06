Grosse promo sur l'iPhone 11 chez Rakuten à 664€

En voilà une belle réduction sur l'iPhone 11. Du côté de chez Rakuten, on peut s'offrir le dernier iPhone et sa puce A13 en promotion à 664€. Il s'agit d'un smartphone Apple neuf et en coloris noir. De quoi s'offrir une coque ou un chargeur rapide par exemple, et ensuite d'aller au restaurant et au cinéma.



Pourquoi payer 809€ pour l'iPhone 11 quand on peut l'avoir moins cher ?

Le nouvel iPhone 11 est en promo

Si les premières promotions sur l'iPhone 11 ont été repérées rapidement après sa sortie, l'offre de Rakuten descend le prix de 145€, sans compter les 33€ offerts sur votre compte client pour un prochain achat.

Pourquoi acheter l'iPhone 11

Sorti aux côtés de l'iPhone 11 Pro, l’iPhone 11 est aussi puissant, aussi endurant et s'offre un deuxième appareil photo sur l'arrière (ultra grand angle) par rapport au XR qu'il remplace.



Outre les nouvelles couleurs, l'iPhone 11 est équipé d'un nouveau verre plus résistant, de haut-parleurs compatibles Dolby Atmos et d'une puce A13 permettant de prendre des clichés de grande qualité (mode nuit, Deep Fusion, nouveau mode portrait) mais aussi de jouer aux derniers jeux sans sourciller. Pour le reste, il conserve le meilleur écran LCD du marché avec encoche, une certification IP68 et ses 4 Go de RAM.

Et pour ceux qui préfèrent Amazon, sachez que l'iPhone 11 est affiché à 769€ en blanc. C'est 100€ plus cher...