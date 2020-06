Les nouvelles applications : Leap Habits, Helio, Fun Apart

Le changement de comportement est l'une des choses les plus difficiles que vous puissiez faire. Leap Habits vous aide en créant des routines et des habitudes saines, un jour à la fois. Ajoutez simplement une nouvelle habitude, construisez votre séquence et atteignez vos objectifs à long terme. Et c'est gratuit à utiliser!

Il y a quelque chose de thérapeutique à regarder les nuages se transformer en barbe à papa pendant que vous appréciez les derniers instants de soleil de la journée. Mais pourquoi serait-ce une corvée d'apprécier quelque chose d'aussi beau? Grâce à une technologie de pointe, Helio vous permet d'oublier tous vos soucis lorsque le coucher de soleil semble le plus magique. L'application facile à utiliser évalue la qualité de chaque coucher et lever de soleil, ce qui élimine les devinettes. Il ne reste plus qu'à regarder le cadeau que Mère Nature nous offre.

Fun Apart - Games with Friends (Jeu, Cartes, iPhone / iPad, v1.0, 317 Mo, iOS 10.0, Shareabl Inc)

Que vos amis ou votre famille soient éparpillés à travers la ville ou à travers le monde, vous pouvez toujours profiter de vos soirées de jeu avec l'un des jeux de cartes Uno en ligne les plus populaires par chat vidéo. Lorsque vous jouez à Fun Apart, c'est comme si vous étiez dans la même pièce en train de jouer à des jeux ensemble! Vous allez rire jusqu'à ce que ça fasse mal, vous accuser mutuellement de tricherie et vous vanter de votre victoire comme autrefois!



C'est simple à jouer! Tout ce que vous avez à faire est de créer un compte, d'activer les paramètres de la caméra et de la voix et d'inviter vos amis à jouer avec vous lors d'une conférence téléphonique. Jouez aussi longtemps que vous le souhaitez sans interruption!

Télécharger le jeu gratuit Fun Apart - Games with Friends