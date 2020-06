L'UFC-Que Choisir n'apprécie pas les faux forfaits 5G de Bouygues Télécom

Julien Russo

Il y a une semaine on vous parlait des fameux forfaits "compatible 5G" de Bouygues Télécom, alors qu'il n'y a encore aucune couverture 5G prête en France chez nos opérateurs. Il n'aura pas fallu longtemps pour que l'association UFC-Que Choisir pointe le bout de son nez et exprime son mécontentement face à ces pratiques commerciales douteuses.

"Des forfaits sans intérêts et qui en plus sont à des tarifs élevés"

Mais à quoi joue Bouygues Télécom ? Alors que nous n'avons encore aucune date pour l'arrivée de la 5G en France, l'opérateur mentionne déjà la compatibilité 5G dans ses forfaits.

Pour l'UFC-Que Choisir ces pratiques sont inadmissibles et contribuent à tromper le consommateur qui n'est pas forcément au courant que la 5G n'est pas encore disponible. L'association qui protège les consommateurs a relevé plusieurs absurdités dans la communication de Bouygues Télécom !

Le réseau 5G

Comment un opérateur qui ne permet pas encore des connexions en 5G pour ses abonnés ose afficher que le forfait est compatible 5G ?

Pour l'association, c'est un acte volontaire de confusion dans l'esprit du consommateur. De plus, Olivier Roussat qui est le patron de Bouygues Télécom avait informé devant la Commission de l'aménagement du territoire du Sénat que :

Les services 5G qui révolutionneront l’industrie n’arriveront pas en France avant 2023. D’ici là, la 5G permettra surtout d’afficher un 5 au lieu d’un 4 sur les smartphones des utilisateurs, mais surtout aux opérateurs d’écouler plus de trafic pour un prix inférieur"

Pour faire simple, dans la vision de Bouygues Télécom, il faut installer la 5G, mais il n'y a aucune urgence à commencer le déploiement. Comment peut-on mettre en avant une compatibilité 5G sur les offres Sensation avec de tel propos ? Soit il y a un problème avec les instructions que reçoivent le service marketing ou soit l'organisation en interne de l'opérateur est clairement défaillante.

Les smartphones compatibles sont peu nombreux

Avant de bénéficier du réseau 5G, il faut acheter un smartphone qui possède un modem 5G. Pour l'instant, il y a peu de marques qui proposent des modèles compatibles. Quand vous sélectionnez un forfait chez Bouygues Télécom et que vous choisissez un smartphone dans votre commande, le choix est globalement limité. Pour l'instant, seuls Samsung, Huawei, Oppo et Xiaomi proposent un ou plusieurs modèles 5G. Pour Apple et son iPhone 12, il faudra attendre la rentrée !

Les prix élevés

La 5G n'est même pas encore officiellement lancée en France qu'on remarque déjà une hausse tarifaire chez Bouygues Télécom.

En effet, si aujourd'hui nous pouvons obtenir facilement un forfait de 60 Go pour moins de 15€, chez Bouygues Télécom il faudra débourser la somme de 41,99€/mois après la première année !

Le forfait 90 Go sera à 48,99€/mois au-delà des 12 mois et le forfait 120 Go à 69,99€/mois. Des prix assez inhabituels depuis que Free Mobile est arrivé en France.



À noter quand même qu'à côté de "Compatible 5G", Bouygues Télécom informe les visiteurs de son site que l'ouverture du réseau 5G dans les zones urbaines est attendue pour la fin de l'année 2020.

Une petite protection qui évite les poursuites judiciaires !