Netflix streame en 4K HDR sur Safari sous MacOS 11

Il y a 2 heures

Medhi Naitmazi

1

Il n’y a pas que YouTube dans la vie et l’une des nouveautés de Safari pour MacOS 11 Big Sur va faire plaisir aux clients de Netflix. En effet, si la plateforme de Google peut lire les vidéos 4K depuis Safari sur le dernier système d’exploitation d’Apple, Netflix en fait de même avec ses films et séries. Les premiers tests font état de streaming en 4K HDR, Dolby Vision et HDR10 sur Safari 14.

4K pour Netflix sur Mac

Netflix a beau avoir un catalogue énorme et souvent compatible 4K, la firme ne veut pas porter son app iPad sur Mac.



Au lieu de cela, elle peut compter sur MacOS 11 Big Sur qui vient de sortir en bêta pour contenter ses utilisateurs. Alors que le service américain diffuse en 4K un peu partout comme sur Apple TV, Smart TV et même Windows 10, le Mac y a enfin droit.



Un Mac récent avec Safari 14 sous macOS Big Sur peut donc profiter d’une qualité 4K au lieu du Full HD (1080p) proposé jusqu’ici. Mais rappelons que Netflix diffuse en 720p sur Chrome et Firefox.



Pourquoi un Mac récent la lecture en 4K HDR ? Car Apple a limité la nouveauté à quelques modèles comme elle l’explique sur sa page de support. Les appareils avant 2018 seront toujours limités à la HD, même en utilisant Safari sur macOS Big Sur.



La firme a estimé que ses anciens Mac ne sont pas assez puissants pour lire la 4K sur le web, ce qui est aussi valable pour YouTube. Dommage car certains modèles de 2017 en sont largement capables.

Activrr la HDR10 sur Mac

Enfin, pour profiter de la HDR sur Mac, Apple rappelle qu’il faut qu’un paramètre soit activé :

Dans le menu Pomme  > Préférences Système, cliquez sur Écrans, puis assurez-vous que la case Plage dynamique étendue est cochée.



L’option n’apparaît que sur les écrans tiers prenant en charge le format HDR10.