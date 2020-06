Waze : nouvelle carte plate et des humeurs à partager

Alban Martin

Waze vient de présenter une toute nouvelle version de ses applications iOS et Android. Avec une nouvelle icône, de nouvelles couleurs et des humeurs à partager, le service de guidage communautaire apporte un vent frais très attendu.



Waze soigne son image

Comme expliqué sur son blog, la nouvelle version de Waze qui est en cours de déploiement n'est pas seulement une mise à jour visuelle pour le service en lui-même. Il s'agit aussi de l’image de la marque.



Utilisée par 14 millions de personnes en France, Waze qui appartient à Google, conserve toujours sa propre identité. Et avec la nouvelle interface, elle s'en détache encore un peu plus.



Au menu, on trouve une nouvelle interface web et mobile avec une cartographie plus plate, de nouvelles couleurs pour la visualisation du trajet et même quelques ajustements sur les alertes et notifications. On ne peut pas parler de refonte mais d'une belle évolution.

Waze est d'humeur

Dans son communiqué de presse, Waze explique ne pas oublier que son service est avant tout tourné vers la communauté, elle qui contribue à la qualité de l'app au quotidien et à sa fiabilité. Du coup, Waze lance les Moods, les humeurs en français, pour afficher son état d’esprit aux autres conducteurs.



La marque a joué avec son logo pour proposer différents états, une sorte de déclinaison des émojis. Voilà qui permet de personnaliser l'expérience de tous les jours avec votre nouvel avatar qui vous représente sur la carte, pour vous et les autres wazers. De là à lancer un réseau social d'automobilistes, il n'y plus qu'un pas ou deux.

Une belle mise à jour à qui il ne manque plus grand chose, si ce n'est le mode sombre.



Vous l'avez déjà reçue sur votre iPhone ou Android la nouvelle version ?

