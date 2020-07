MacOS 11 propose des mises à jour plus rapides

Medhi Naitmazi

Apple a annoncé macOS 11 Big Sur avec de nombreuses nouveautés comme une interface repensée, des widgets, un Control Center, etc.



La mise à jour apporte également des changements importants qui n'étaient pas mentionnés lors du keynote de la WWDC 2020, comme un système capable d'installer des mises à jour logicielles plus rapidement en arrière-plan.

Des mises à jour façon iOS sur MacOS

Les utilisateurs ne sont actuellement pas en mesure d'utiliser leur Mac pendant le processus d'installation de la mise à jour, ce qui peut prendre jusqu'à une heure selon la version à installer. Le processus de préparation et d'installation sont effectués au démarrage, de sorte que le système reste inaccessible jusqu'à la fin de la mise à jour.



Selon le site web d'Apple, macOS Big Sur accélère les mises à jour logicielles en exécutant une partie du processus en arrière-plan.

Une fois macOS Big Sur installé, les mises à jour logicielles commencent en arrière-plan et se terminent plus rapidement qu'auparavant - il est donc plus facile que jamais de garder votre Mac à jour et sécurisé.



Apple n'a pas détaillé comment les mises à jour sont installées, mais nous pouvons supposer que le processus est désormais similaire à celui d’iOS, où le système prépare la mise à jour et les fichiers nécessaires avant de redémarrer. En conséquence, les utilisateurs devront patienter moins longtemps pendant pour que tout soit opérationnel.

Apple mentionne également que macOS Big Sur dispose d'une nouvelle technologie qui protège le système contre la falsification, ce qui permet également d'installer les mises à jour plus rapidement.

macOS Big Sur présente un volume système signé cryptographiquement qui protège contre les manipulations malveillantes. Cela signifie également que votre Mac connaît la disposition exacte du volume de votre système, ce qui lui permet de commencer les mises à jour logicielles en arrière-plan pendant que vous travaillez.

macOS Big Sur est actuellement disponible en bêta 1 pour les développeurs, tandis que la première bêta publique sera publiée plus tard ce mois-ci. La mise à jour devrait être disponible pour tout le monde cet automne. Nous préparons un article complet avec toutes les nouveautés et pas seulement les plus importantes.