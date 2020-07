watchOS 7 : Il est possible de modifier le Control Center

Il y a 2 heures

Julien Russo

Réagir

La montre connectée d'Apple va avoir une tonne de nouveautés intéressantes grâce à watchOS 7. Nous avons pu voir récemment les nouveaux entraînements, le suivi du sommeil, le minuteur pour bien se laver les mains... Une autre nouveauté est passée assez inaperçue et pourtant elle vous permettra d'avoir plus de liberté !

La personnalisation du Control Center

Beaucoup de personnes disent "Apple, c'est un univers fermé, on ne peut rien changer", jusqu'ici ils n'avaient pas vraiment tort, cependant les choses commencent à changer progressivement. Par exemple, dans iOS 14, la firme de Cupertino donne maintenant la possibilité de choisir une autre app par défaut à la place de Safari ou Mail. L'Apple Watch aussi a le droit à sa petite touche de personnalisation. En effet, comme l'a remarqué 9to5mac, le Control Center devient modifiable !

C'est ici où vous retrouvez toutes les fonctionnalités "rapide" de votre montre connectée : activer/désactiver le WiFi, activer/désactiver le son, faire sonner son iPhone quand on ne le retrouve plus...



Jusqu'à watchOS 6, ce Control Center n'était pas complètement modifiable, les utilisateurs devaient garder ces raccourcis mêmes s'ils n'en voulaient plus.

Dans la future mise à jour logicielle qui va arriver à la rentrée, il va devenir possible pour la première fois de créer le Control Center que vous souhaitez !

Comme vous pouvez le voir ci-dessus, vous pourrez avoir un contrôle presque total sur tous les raccourcis proposés par Apple. À noter qu'il est impossible de supprimer :

Le raccourci des données cellulaires (pour les Apple Watch compatibles)

Le raccourci du WiFi

Le raccourci qui vous informe du niveau de votre batterie

Le raccourci qui vous permet d'activer ou de désactiver le mode avion

Apple a jugé ces fonctionnalités indispensables dans le Control Center. Pour les autres, il sera possible de les masquer !

Comment gérer le Control Center ?

Si vous êtes un récent utilisateur de l'Apple Watch, vous ne savez peut-être pas comment accéder au Control Center. Vous allez voir, c'est simple !

Quand vous êtes dans une application watchOS, il vous suffit d'appuyer longuement vers le bas de l'écran de votre montre. Ensuite vous aurez le Control Center qui apparaitra avec une petite vibration, vous aurez juste après à le tirer vers le haut pour qu'il s'affiche sur la totalité de votre écran.



Pour modifier l'ordre des raccourcis et les supprimer dans watchOS 7, il faut aller tout en bas du Control Center. C'est là où vous y trouverez un bouton "Modifier". Quand vous appuierez dessus, vous aurez alors le même résultat que dans les captures d'écrans ci-dessus.

Pour réorganiser l'emplacement des icônes, il vous suffit de les déplacer vers l'endroit souhaité, pour les supprimer il faudra bien sûr appuyer sur le sens interdit.

Comme vous avez pu le remarquer, Apple a également ajouté de nouvelles options dans le Control Center. Comparer à watchOS 6, il y a en plus le raccourci pour activer ou désactiver le suivi du sommeil et la dernière icône représente la possibilité de désactiver ou d'activer "Annoncer des messages avec Siri sur AirPods".



Pour l'instant, watchOS 7 n'est disponible qu'en version bêta, elle va arriver pour les Apple Watch Series 3 et versions ultérieures dès la rentrée.