iSoft 7.5.3 : une mise à jour importante pour iOS 14

Il y a 6 heures

Medhi Naitmazi

20

iSoft passe en version 7.5.3 ce samedi avec peu de nouveautés visibles mais beaucoup de changements sous le capot. En effet, nous avons passé énormément de temps à mettre à niveau le code pour préparer l’avenir et notamment iOS 14. Bien que l’app tournait sans mal, il y avait du travail.

iSoft est prêt pour iOS 14 et iPadOS 14

La dernière version 7.5.3 est donc une mise à jour technique importante qui contient des corrections de crash, une optimisation du code, une suppression de libraires, des mises à jour de SDK et plus encore. Le nettoyage des libraires tierces était devenu essentiel car certaines avaient du mal sous iOS 14 et d’autres causaient quelques soucis de stabilité. C’est d’ailleurs comme cela qu’on a pu se débarrasser du bug du presse-papiers apparu avec le dernier firmware d’Apple.



Résultat, votre app iSoft est plus rapide et plus stable. Nous en avons également profité pour améliorer quelques détails sur VoiceOver et sur le mode sombre.



Mais ce n’est pas tout. Pour marquer le coup et filer vers l’iPhone 12, notre icône a été modifiée en supprimant l’encoche de notre mascotte, un bon moyen de se préparer à la rentrée 2020 !

Enfin, petit bonus pour les membres premium avec une nouvelle icône alternative noire, idéal pour le dark mode !

